苗栗慢魚嘉年華30日龍鳳漁港推出 牽罟免費報名參加

苗栗縣推動慢魚運動已邁入第3年，今年並從產業鏈、軟硬體整體協作串聯縣府各局處及海線4鄉鎮、漁會及慢魚輔導團等單位跨單位整合資源，陸續在海線推出各項慢魚海岸活動，10月30日並將在竹南鎮龍鳳漁港推出苗栗慢魚海岸嘉年華，以在地漁法、慢魚見學、海洋遊憩3大主軸，要帶民眾看見「苗栗慢魚海岸」的不同面貌。

縣府上午發表慢魚成果，並說明30日慢魚嘉年華活動，當天現場安排系列活動，包括傳統漁法牽罟體驗、漁光饗宴餐桌、生態小旅行、慢魚動腦區、親水遊憩沙板體驗、慢魚市集及在地表演，苗栗縣長徐耀昌邀約大家踴躍參加，一同「相遇苗栗慢魚海岸」，享受美好山海生活。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，牽罟活動將開放300個名額免費報名，讓大家下海體驗討海人捕魚拉網的辛勞，憑報名表可兌換品嘗苑裡魚丸湯；慢魚見學生態小旅行由專業慢魚導覽人員帶領走訪漁港拍賣市場，解說如何購買新鮮漁貨及料理品嘗不同魚種，從慢魚見學體驗傳遞「懂魚、知魚、學會吃魚、會說魚的故事」。限量版「漁光饗宴餐桌」以海洋為主題，結合在地食材創作出從產地到餐桌的慢魚料理，餐點由苗栗慢魚海岸計畫培訓的鋒人文咖啡及苗栗青年返青富民團隊烹調，即日起苗栗慢魚海岸FB粉絲專頁開始報名。