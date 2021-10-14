台68線延伸改經橫山田寮 居民質疑塞車問題會更嚴重

新竹縣府為解決竹東鎮東峰路每到假日都會出現的塞車問題，將以興建台68線延伸線疏解車流，不過因原規畫緊鄰上坪溪左岸的東寧里住宅區，設計擬改線經右岸的橫山鄉田寮村，今天上午舉行地方說明會，就讓橫山居民質疑會把竹東塞車問題轉嫁橫山，未來更將與內灣車潮強碰，塞車只會更嚴重。

縣府工務處說，改經橫山田寮的路線，會在竹東大橋東側新設平交路口，考量到車流最終都是要上下台68線，因此目前設計公司建議，規畫在竹東大橋北側興建側車道橋梁，直接銜接上台68線快速道路竹東端的匝道，這部分會再提供給公路總局參考。

橫山鄉長張志弘出席說明會時表示，工務處新提出經橫山田寮的方案與原先他的想像很不一樣，未來如果延伸線興建起來，就會與現有的竹33鄉道幾乎平行，竹33鄉道又十分狹窄，這2條路之間如何銜接應該納入評估。

他也說，未來在竹東大橋東側設平交路口，假日原本就塞的內灣車潮，就會與出入五峰的車潮都塞在這個路口，等於把縣道122線竹東段的塞車問題轉嫁到台3線橫山段，要求縣府審慎評估，如果能解決這個問題，公所會全力支持。

橫山鄉黎姓居民說，希望延伸線在田寮設出入口，讓五峰的遊客也能在橫山停留；黃姓居民則表示，興建延伸線不可避免徵收沿線農地，但居民土地被徵收後，農地面積不足0.25公頃就無法蓋農舍，希望縣府能把沿線農地改為建地解決。

竹東鎮鄧姓居民則要求在竹東加辦說明會，他說，因為不管延伸線走竹東或橫山，最終車流都要匯流經竹東上坪老街，但上坪老街路幅就是不足，兩旁都是很美的老房子、紅磚騎樓，根本無法拓寬，因此出入五峰的觀光車潮所造成的塞車還是沒有解決，應該針對軟橋、上坪興建外環道。