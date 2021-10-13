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桃園市民卡6周年 市府結合百貨周年慶抽好禮

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天宣布，桃園市市民卡6周年活動即將開跑。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今天宣布，桃園市市民卡6周年活動即將開跑。記者朱冠諭／攝影

桃園市市民卡發行6周年，為鼓勵辦卡、振興消費，市府與桃園各大百貨商場合作，結合百貨周年慶檔期，推出3大主題活動，只要消費感應市民卡成功，即可參加抽獎或兌換好禮，活動期間登入市民卡APP還可參加刮刮樂，活動將於10月15日正式開跑。

桃園市長鄭文燦表示，這次活動從10月15日至12月15日，桃園市市民卡卡友（桃園市認同卡不列入）都可參加，合作的百貨商場包括統領廣場、桃園ATT筷時尚、新光三越桃園大有店、新光三越桃園站前店、SOGO中壢店、JC PARK桃園春日館、JC PARK 中壢中正館、遠百桃園店。

資科局表示，這次有3大主題活動，首先活動期間至指定百貨商場，憑消費不限金額發票及感應桃園市市民卡成功，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽到FUJI愛沙發按摩椅。另活動期間，在周六憑當日單筆滿500元發票及感應桃園市市民卡成功，即可獲得百貨商場當日指定的「安妮兔限量好禮」。

最後還有「桃園市市民卡APP百貨禮券刮刮樂」活動，活動期間每日登入市民卡APP，參加1次「刮刮樂活動」，就有機會獲得100元百貨商品券或多項超商飲品，詳情民眾可至市民卡主題網查詢。

桃園市府結合百貨周年慶檔期，推出3大主題活動，只要消費感應市民卡成功，即可參加抽獎或兌換好禮。圖／資科局提供
桃園市府結合百貨周年慶檔期，推出3大主題活動，只要消費感應市民卡成功，即可參加抽獎或兌換好禮。圖／資科局提供

桃園 刮刮樂 發票

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