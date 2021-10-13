西洋鬼節Halloween 桃園萬聖城月底開門

10月30日萬聖節將屆，桃園萬聖城也將在高鐵桃園站前廣場盛大舉行。今年活動延續去年邪惡無害、恐怖可愛風格，推出5大裝置藝術展示區公民眾打卡拍照換限量小禮，重頭戲還有歌手鼓鼓（呂思緯）、動力火車的變裝演唱會，以及YOYO家族的親子嘉年華，豐富內容將持續到11月7日，現場將實施人流管制，同一時間最多容納7500人。

桃園市觀光旅遊局表示，今年活動邀請到插畫師Saku操刀，整體視覺以「瘋狂實驗室」為主題，以深藍、橘、綠3色為主色調，營造搞怪又有點狡猾的萬聖節氣氛。5大裝置藝術替去年最受歡迎的「南瓜人」和「骷髏人」換新裝，還有以紅衣小女孩為概念的「螢光小女孩」、「科學怪人」和科學怪人養的寵物「拜金蜘蛛」，等大家來一探究應。

觀旅局指出，「2021桃園萬聖城-瘋狂實驗室」活動為期9天，除了每晚間隔30分鐘就有光雕秀，眾多知名歌手也將在此開唱，最受小朋友歡迎的YOYO家族也將來此與大家同歡，相關活動可透過桃園觀光導覽網https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw查詢。