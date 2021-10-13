快訊

BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西洋鬼節Halloween 桃園萬聖城月底開門

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供

10月30日萬聖節將屆，桃園萬聖城也將在高鐵桃園站前廣場盛大舉行。今年活動延續去年邪惡無害、恐怖可愛風格，推出5大裝置藝術展示區公民眾打卡拍照換限量小禮，重頭戲還有歌手鼓鼓（呂思緯）、動力火車的變裝演唱會，以及YOYO家族的親子嘉年華，豐富內容將持續到11月7日，現場將實施人流管制，同一時間最多容納7500人。

桃園市觀光旅遊局表示，今年活動邀請到插畫師Saku操刀，整體視覺以「瘋狂實驗室」為主題，以深藍、橘、綠3色為主色調，營造搞怪又有點狡猾的萬聖節氣氛。5大裝置藝術替去年最受歡迎的「南瓜人」和「骷髏人」換新裝，還有以紅衣小女孩為概念的「螢光小女孩」、「科學怪人」和科學怪人養的寵物「拜金蜘蛛」，等大家來一探究應。

觀旅局指出，「2021桃園萬聖城-瘋狂實驗室」活動為期9天，除了每晚間隔30分鐘就有光雕秀，眾多知名歌手也將在此開唱，最受小朋友歡迎的YOYO家族也將來此與大家同歡，相關活動可透過桃園觀光導覽網https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw查詢。

桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月30日在高鐵桃園站前廣場登場，5大展區各有特色，還有知名歌手鼓鼓、動力火車等人陪大家同歡。圖／觀光旅遊局提供

桃園 裝置藝術 萬聖節

延伸閱讀

扯！在桃園掉雨傘得跑台北領 議員盼機捷增設招領站

桃園萬聖城10月30日至11月7日舉行 主題「瘋狂實驗室」

預約第二劑才知在桃園打過AZ？ 北市：身分證後2碼輸錯

全明星11月27日雄蛋續戰 錢薇娟找來不死鳥代班領隊

相關新聞

新竹「買爆券」攤商不收？竹市府：加強宣導

新竹市政府推出200元紙本五倍券兌換400元買爆券的加碼活動，總共有5萬份，可到合作的市場攤商與店家使用，不過，陸續有民...

中壢莒光公園旁車格遭長期占用 交通局自明年開始收費

桃園市中壢區莒光公園旁的停車格，是不收費的免費停車格，因此長期遭人占用，讓附近居民不勝其擾，經當地里長及桃園市交通局的監...

桃園小烏來瀑布橋梁毀損暫不建新橋 只能遠眺或上網看

桃園市小烏來瀑布是原鄉復興區知名景點，瀑布上層有天空步道，底層可以走長虹橋近距離享受水花激起的沁涼水氣、森林芬多精，長虹...

社工出任務幫街友找「家」 佛心房東1個月2000元租給他

一名59歲張姓街友在苗栗縣街頭流浪，每個月努力存錢幾百元，希望找到租屋，縣政府社會處社工媒合，因房東有疑慮，1年碰壁了數...

苗栗縣圖推「搶救閱讀力大作戰」借書可集點數兌換贈品

苗栗縣立圖書館配合台灣閱讀節，10月15日起至年底將推出「搶救閱讀力大作戰」，活動期間只要在縣內18鄉鎮市的公共圖書館借...

三義木雕館推廣木雕工藝之美 「行動博物館」進駐嘉義

三義木雕博物館是國內唯一以木雕為專題的公立博物館，館方為落實「行動博物館」策略並推展木雕藝術，近年來每年都到外縣市的藝文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。