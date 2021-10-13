許文融美術館動土 建築外觀如大型雕塑創作
國立台灣藝術大學教授、知名藝術家許文融從彰化移居苗栗縣三義鄉13年，愛上慢城的人文風情，並選在雙湖村籌建美術館，上午舉行動土典禮，預計2023年完工，許文融美術館的建築外觀設計成刻有上千字經文的雕塑，縣長徐耀昌受邀出席動土典禮，期許美術館落成後，為苗栗挹注更豐富的藝文內涵，並活絡觀光休閒發展。
許文融指出，美術館建築正面長33公尺、4層樓高約20公尺，外觀刻有1200字的經文、詩詞，不規則形的外觀融入鏤空的概念，本身就是一件草書雕塑的大型創作，建築有相當難度，預定2023年他60歲這一年完工啟用，希望能成為重要藝文據點。
徐耀昌表示，許文融從彰化移居三義，50幾歲已大有成就，作品被視為兩岸國寶級珍藏，像青銅觀自在等創作讓人大開眼界，也是位人間國寶藝術家，希望美術館落成後，帶給苗栗更豐富多元的藝文氣息。三義是木雕重鎮，也是國際雙慢城之一，又有全國首創的鐵道自行車，未來美術館啟用後，對帶動觀光發展也大有助益。
縣府表示，許文融服役期間仍繼續作畫，且獲金獅獎、國軍文藝金像獎及全省美展首獎，退伍後赴美深造2年，學成返國被引薦進入專校任講師，逐步升任副教授及教授，期間還獲得吳三連文藝創作獎、十大傑出青年文化藝術類金手獎及全球中華文化藝術薪傳獎等。他陸續在兩岸三地開過30多次個展，1996年費時4年創作完成了長320公尺、高1.8公尺的「大台灣風物圖卷」，打破金氏紀錄，也成為代表作，目前正與企業合作將製作成動畫，可望明年在101大樓展出。
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