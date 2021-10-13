超前部署？竹市香山2座陸橋將拆 號誌先移設引熱議

國道3號香山交流道附近2座行人陸橋因使用率低，即將拆除，但近來有用路人發現，移設的紅綠燈號誌竟對著陸橋亮，戲稱「這是綠燈，還是可穿透陸橋的X光？」市府解釋，紅綠燈號誌配合陸橋拆除先移設，將先關閉燈號，一旁仍有直立式燈號可查看。

市府工務處今年將拆除新竹市光復路上的建功行人陸橋、香山交流道附近香山一號橋與香山二號橋，3座陸橋都因為使用率偏低，並經過評估試辦封橋等程序，陸續通過報廢，市府正在辦理拆除工程發包，待確認廠商後協調施工時間，預計今年底前拆除。

不過，橫跨香山交流道匝道口的香山二號橋下方號誌，有網友發現紅綠燈號誌竟對著天橋亮，拍照上傳網路掀起熱烈討論。有網友戲稱是「間接照明」、「反光型紅綠燈」等高科技設計，也有人質疑這種號誌怎麼會通過驗收？看了很傻眼。

市府交通處回應，原本行人陸橋預計8月拆除，因號誌管線設在天橋處，為避免天橋拆除影響號誌運作，所以才會先處理管線，並將紅綠燈號誌往中華路方向移設，停等線也配合號誌往外移，增加儲車空間，由於拆除工程延到年底，所以近月才會出現移設紅綠燈號誌被天橋阻擋的畫面。

交通處人員說，由於民眾不清楚來龍去脈，擔心會有誤解，所以橫式的紅綠燈號誌將先不亮，避免夜間出現反光等效果，至於陸橋下方還有一座直立式燈頭，駕駛人仍可透過右側的紅綠燈辨識燈號，不會影響車行動線。