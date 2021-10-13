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桃園萬聖城10月30日至11月7日舉行 主題「瘋狂實驗室」

中央社 / 桃園13日電

2021桃園萬聖城將在30日登場，以「瘋狂實驗室」為主題連續舉辦9天。桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，活動場地同一時間人數上限為7500人，若滿額則採取一進一出管制。

桃園市長鄭文燦今天上午主持市政會議時表示，桃園去年首次舉辦桃園萬聖城活動，參與人數超過21萬人，今年的桃園萬聖城活動，將於10月30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場舉行，屆時桃園各商圈也將舉辦萬聖節活動，後續也有桃園購物節、鐵玫瑰音樂節等，可望帶動消費振興。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評向中央社表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，活動將依照中央流行疫情指揮中心公布指引辦理，但管制更加嚴格，例如中央規定容留人數為戶外每平方公尺1人，理論上同一時間人數可容納9400人，但市府決定將上限降為7500人，且若人數達滿額，將採取一進一出管制。

桃園市政府下午發布新聞稿指出，2021桃園萬聖城以「瘋狂實驗室」為主題，推出「科學怪人」、「螢光小女孩」、「拜金蜘蛛」等新的角色，展期於每天晚上6時至10時，每隔半小時於主舞台有光雕秀。

市府表示，10月30日晚間舉辦「萬聖城變裝演唱會」，將有動力火車等歌手變裝演出，10月31日下午則有「親子嘉年華」，將有YOYO家族及卡通人物帶領進行隊伍遊行。

桃園 卡通 疫情

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