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鄭文燦當導護志工 交通反塞爆！家長怒：一大早來做秀

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今前往桃園市錦興國小擔任導護志工，不過當時正值尖峰時間，市長到訪讓現場交通更壅塞，引發家長不滿。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦今前往桃園市錦興國小擔任導護志工，不過當時正值尖峰時間，市長到訪讓現場交通更壅塞，引發家長不滿。圖／市府提供

桃園市長鄭文燦今天一早7點，前往桃園市錦興國小擔任導護志工，宣導交通安全月，不過當時正值上班、上學的尖峰時間，車流量不小，市長到訪讓現場交通更壅塞，讓家長怒批「一大早來做什麼秀！」

錦興國小有1730位學生，分別來自9個學區，校長燕子明表示，學校位處南竹路交通複雜路段，加上家長開車接送孩子到校，上、下學尖峰時間校門口經常交通壅塞，容易造成危險，校方去年起推行「走路上學」希望減少車流量，一年過後，接送孩子上下學的家長已從6成降到4成5。

為加強學童交通安全意識，桃園市教育局補助該校10萬元建置「交通安全情境區」，校園內即可見斑馬線、紅綠燈、各項交通標誌介紹，這也是桃園市唯一1所申請建置經費的學校。

鄭文燦今天到校穿起反光背心、手拿導護旗，在校門口引導學童們過馬路，並以有獎徵答方式，鼓勵學童從小遵守交通規則。但過程中因市長到訪，校門口交通一度受阻，也引發家長不滿。

鄭文燦受訪表示，9月是開學月、10月是交通安全月，已請各校積極宣導交通安全教育，特別是注意上、下學安全問題，也提醒學童在路口停看聽、確認左右沒有來車，養成安全第一的習慣。

桃園市長鄭文燦今前往桃園市錦興國小擔任導護志工，以有獎徵答方式，鼓勵學童從小遵守交通規則。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦今前往桃園市錦興國小擔任導護志工，以有獎徵答方式，鼓勵學童從小遵守交通規則。圖／市府提供

桃園 鄭文燦

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