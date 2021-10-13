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新竹「買爆券」攤商不收？竹市府：加強宣導
新竹市政府推出200元紙本五倍券兌換400元買爆券的加碼活動，總共有5萬份，可到合作的市場攤商與店家使用，不過，陸續有民眾反映到市場使用買爆券，但卻出現攤商不收的窘境。市府指出，會再加強宣導，只要市場內的攤商都可使用，沒有問題。
因應五倍券上路，新竹市政府推出新竹限定的買爆券，以及消費滿額抽汽車等好康活動，買爆券面額400元，1張50元共8張，主要目的是為讓小型攤家也能被振興，第一波線上抽籤3萬份，第二波現場兌換2萬份，領到的幸運兒必須要明年4月底前用掉。
新竹買爆券8日開放使用，依據買爆券官網資訊可到多個市場、東門商圈與舊城區周邊店家使用，如竹蓮市場233家攤家、新竹市果菜市場600家攤家、東門市場200家攤家等，總計有2千多家攤家可使用，不過，卻陸續有民眾反映到了竹蓮市場、經國路大市場附近消費使用買爆券，卻被店家拒收，直言好不容易換到了，卻沒法可用很傻眼。
市府產業發展處指出，民眾被拒收買爆券，很有可能是到了市場外圍的攤商與店家使用，實際上可使用的範圍以市場內為主，合作店家都會張貼有新竹買爆券的識別標章，由於買爆券比照五倍券可使用到明年4月，市府也會多加宣導，讓民眾使用無虞。
另，合作的店家與攤商收到買爆券之後，市場管委會也會協助攤商處理買抱券兌現事宜，避免現金流卡關，以竹蓮市場來說，攤商不到一周已收到6290張50元買爆券，等於帶進31萬4500元營業額。若民眾有遇到合作攤商不收買爆券情形，可向市府反映。
此外，新竹市推出滿額抽汽車的加碼方案，在新竹市消費滿500元的電子發票就可以登錄抽獎，除了休旅車和電動機車，還有Switch、氣炸鍋、dyson吸塵器等好禮，「買越多、中獎機會越多」，迄今3500張發票完成登錄，登錄總金額破850萬元。
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