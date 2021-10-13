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中壢莒光公園旁車格遭長期占用 交通局自明年開始收費

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢區信義里居民感謝邱仁德幫忙，並支持停車格收費。圖／翻攝自邱仁德臉書
中壢區信義里居民感謝邱仁德幫忙，並支持停車格收費。圖／翻攝自邱仁德臉書

桃園市中壢區莒光公園旁的停車格，是不收費的免費停車格，因此長期遭人占用，讓附近居民不勝其擾，經當地里長及桃園市交通局的監測結果發現，有高達7成的車位是被長期占用的，目前交通局已決定自2022年元旦開始收費，希望提高車位周轉率，避免長期占用再發生。

中壢區信義里長邱仁德表示，莒光公園旁的21個停車格，長年都有居民去抗議停不到車位，永遠都是那幾輛停在那，加上莒光公園春天時會盛開八重櫻，吸引許多遊客前來遊憩時，更是一位難求，讓居民再也受不了。

邱仁德進一步指出，要求交通局前來監測的結果顯示，21個停車格共有16格是長期遭占用，占比超過7成，其中有4格是家裡有好幾輛車，其中1輛開走後，會馬上停進另1輛，或是一停就長達10天都沒移動，把路邊車格當成自家停車場，其他人根本沒有機會使用。

交通局表示，去年已有詢問當地停車格收費問題，但當時居民不希望收費，今年經檢測後，里長和里民大部分都同意收費，因此自2022年元旦開始，星期一至五上午8時至下午6時，每小時收20元，希望提高車位周轉率，避免長期占用再發生。

桃園市中壢區莒光公園旁的停車格，是不收費的免費停車格，因此長期遭人占用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區莒光公園旁的停車格，是不收費的免費停車格，因此長期遭人占用。記者翁唯真／攝影

桃園 停車場

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