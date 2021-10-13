桃園小烏來瀑布橋梁毀損暫不建新橋 只能遠眺或上網看

桃園市小烏來瀑布是原鄉復興區知名景點，瀑布上層有天空步道，底層可以走長虹橋近距離享受水花激起的沁涼水氣、森林芬多精，長虹橋（步道）今年因為6月幾場大雨造成山壁邊坡土層鬆動，落石砸毀橋遊客止步，不能再靠近感受瀑布的震撼力。

觀旅局風景管理處表示，原本請來土木技師會勘，希望現址修復橋樑，但因為還是會有落石毀橋的虞慮，準備另外找合適的位置建新橋，但是在會勘後專家認為附近邊坡地質不穩，有還是有安全的虞慮，決定暫時停止建新橋的計畫。