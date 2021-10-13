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桃園小烏來瀑布橋梁毀損暫不建新橋 只能遠眺或上網看

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
小烏來長虹橋毀損嚴重，而且邊坡地層不穩無法蓋新橋。記者鄭國樑／翻攝
小烏來長虹橋毀損嚴重，而且邊坡地層不穩無法蓋新橋。記者鄭國樑／翻攝

桃園市小烏來瀑布是原鄉復興區知名景點，瀑布上層有天空步道，底層可以走長虹橋近距離享受水花激起的沁涼水氣、森林芬多精，長虹橋（步道）今年因為6月幾場大雨造成山壁邊坡土層鬆動，落石砸毀橋遊客止步，不能再靠近感受瀑布的震撼力。

觀旅局風景管理處表示，原本請來土木技師會勘，希望現址修復橋樑，但因為還是會有落石毀橋的虞慮，準備另外找合適的位置建新橋，但是在會勘後專家認為附近邊坡地質不穩，有還是有安全的虞慮，決定暫時停止建新橋的計畫。

處長廖育儀說，遊客如果要欣賞小烏來瀑布，除了從天空步道往下看，再不然最近的距離就是到長虹橋外面的寰宇平台欣賞瀑布，橋已經毀壞也沒辦法步行進入，風管處已經封鎖往長虹橋的路。市政府觀旅局在天空步道、環宇平台兩個地方都裝置即時影像，讓民眾24小時都可以上網觀看美景。

小烏來瀑布因為長虹橋毀損，遊客不能到瀑布下，只能在寰宇平台用望遠鏡或目視欣賞瀑布。記者鄭國樑／翻攝
小烏來瀑布因為長虹橋毀損，遊客不能到瀑布下，只能在寰宇平台用望遠鏡或目視欣賞瀑布。記者鄭國樑／翻攝
小烏來瀑布是桃園熱門的旅遊景點。記者鄭國樑／翻攝
小烏來瀑布是桃園熱門的旅遊景點。記者鄭國樑／翻攝

天空步道 烏來 落石

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