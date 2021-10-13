社工出任務幫街友找「家」 佛心房東1個月2000元租給他

一名59歲張姓街友在苗栗縣街頭流浪，每個月努力存錢幾百元，希望找到租屋，縣政府社會處社工媒合，因房東有疑慮，1年碰壁了數十家，最近終於有房東願意以1個月2000元出租，他終於有個安定的落腳住宿處，也開始新生活。

張姓街友因在街頭流浪，還隨身帶著大批資源回收物資，去年9月間被通報到縣政府社會處，社工訪視發現，張男設籍在苗栗縣親戚家中，但已經沒有聯絡，他先前離家到高雄市工作30多年，幾年前因中風無法工作，又付不出房租，居無定所到處流浪。

社工指出，張姓街友去年9月間輾轉回到苗栗縣，棲身在公園，靠著每個月勞保老年給付約5000元，縣府、熱心民眾不定時提供物資，及附近素食店提供的愛心便當生活，他每個月存錢幾百元，也表達希望有個安穩的居住所的意願。

社工出任務幫忙媒合租屋，但大多數房東認為房東沒有親友，沒有固定工作，且年紀較大，或是基於對街友的刻板印象拒租，甚至要求先租給社工，再由社工轉租給街友，1年來碰壁數十次，最近終於有房東認為有公家機關介入輔導，街友也有改善的意願，簽約1個月2000元租金，不過要求如果退租，必須完整清潔恢復原狀。

社工也輔導他做資源回收工作，張姓街友最近開啟新生活，社會處指出，許多民眾會建議強制安置街友，但是街友屬於一種狀態，並非福利身分，目前無公權力強制安置一般身分街友，對於有租屋意願的街友，社工必須評估個案狀況，並協助媒合，但難度很高，張姓街友是近一、二年來成功的首例，社會處籲請房東一起加入行列，支持街友脫遊。