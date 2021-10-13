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苗栗縣圖推「搶救閱讀力大作戰」借書可集點數兌換贈品

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立圖書館配合台灣閱讀節，10月15日起至年底將推出「搶救閱讀力大作戰」， 讀者在縣內各公立圖書館都可借書集點數，可依點數兌換不同贈品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立圖書館配合台灣閱讀節，10月15日起至年底將推出「搶救閱讀力大作戰」， 讀者在縣內各公立圖書館都可借書集點數，可依點數兌換不同贈品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣圖書館配合台灣閱讀節，10月15日起至年底將推出「搶救閱讀力大作戰」，活動期間只要在縣內18鄉鎮市的公共圖書館借書，借1本書即可集1點，點數累積到個人閱讀存摺，不受館別限制，縣圖準備了綜合文具組、小型露營提燈、數據線、手工後背包、冰絲防曬袖套等宣 導品提供讀者以點數兌換，縣府歡迎縣民踴躍參與，一起來挖掘各公立圖書館的寶藏。

苗栗縣長徐耀昌表示，期盼藉由全縣18鄉鎮市立圖書館共同推動閱讀存摺活動，增進讀者使用各圖書館及借閱圖書的意願，同時提昇偏鄉圖書館的曝光度，促進各館閱讀空間及資源利用，更期盼吸引更多年輕族群認識圖書館、走入圖書館，利用館內的各種資源充實自己。

苗栗縣教育處圖書資訊科表示，這次公共圖書館多元閱讀「搶救閱讀力大作戰」活動以閱讀集點為概念，只要在18鄉鎮市公共圖書館借書，借1本就可集1點，點數可不受館別限制累積到個人閱讀存摺，全縣各地公共圖書館都可集點，點數並可換取精美宣導品，包括綜合文具組80點、小型露營提燈60點、數據線50點、手工後背包40點、冰絲防曬袖套20點，歡迎縣民踴躍參與。活動因應疫情警戒視情況調整，如有變更以苗栗縣立圖書館公告為主，洽詢電話037-559001縣立圖書館服務檯。

苗栗縣立圖書館配合台灣閱讀節，10月15日起至年底將推出「搶救閱讀力大作戰」， 讀者在縣內各公立圖書館都可借書集點數，可依點數兌換不同贈品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立圖書館配合台灣閱讀節，10月15日起至年底將推出「搶救閱讀力大作戰」， 讀者在縣內各公立圖書館都可借書集點數，可依點數兌換不同贈品。記者胡蓬生／攝影

圖書館 苗栗縣 露營

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