苗栗縣圖推「搶救閱讀力大作戰」借書可集點數兌換贈品

苗栗縣立圖書館配合台灣閱讀節，10月15日起至年底將推出「搶救閱讀力大作戰」，活動期間只要在縣內18鄉鎮市的公共圖書館借書，借1本書即可集1點，點數累積到個人閱讀存摺，不受館別限制，縣圖準備了綜合文具組、小型露營提燈、數據線、手工後背包、冰絲防曬袖套等宣 導品提供讀者以點數兌換，縣府歡迎縣民踴躍參與，一起來挖掘各公立圖書館的寶藏。

苗栗縣長徐耀昌表示，期盼藉由全縣18鄉鎮市立圖書館共同推動閱讀存摺活動，增進讀者使用各圖書館及借閱圖書的意願，同時提昇偏鄉圖書館的曝光度，促進各館閱讀空間及資源利用，更期盼吸引更多年輕族群認識圖書館、走入圖書館，利用館內的各種資源充實自己。