砂石場坍塌活埋運將 鄭文燦：必要時將停工或撤照

桃園市一家砂石場廢土壓製區的鐵皮外牆昨凌晨突然坍塌，大量土石傾瀉而下，戴姓男子駕駛計程車經過被埋在土石下，當場慘死。桃園市長鄭文燦今天在市政會議表示，外界關注該砂石場侵占國有地等爭議，接下來除發函移送各單位處理，也會檢視砂石場違規次數，若多次不改善，就會做出停工、撤照或不予換照的處分。

鄭文燦表示，這場工安意外造成一名計程車司機身亡，必須檢討，昨天市府已要求砂石場全廠停工，接受徹底檢查，也按照勞工職業安全衛生法開罰30萬，負責人目前以業務過失致死罪嫌移送法辦，他已請社會局跟勞動局向家屬慰問並協助求償，也特別請經發局、建管處、都發局、地政局、勞動局、消防局、還有水務局等各單位，組成公共安全聯合稽查小組。

鄭文燦表示，這次要稽查的重點包括砂石場的公安檢查、土石堆置的總量是否超量？高度是否超過？另外，跟主要道路是否保持安全距離？另外，廠區的管理，如消防及建管是否有違建？消防管理人員、資安管理人員也必須要做檢查。

鄭文燦表示，外界質疑該砂石場占用國有地，而根據市府資料顯示，該砂石場占用的土地包括國有地、水利地、河川地等，這些都將移送到國產署或水利署，市府將持續追蹤，若砂石場違規次數多沒有改善，必要時將以停工、撤照或不予換照方式處分。

「我想只有停工或撤照才會給砂石場帶來更大的壓力」，鄭文燦說，特別這些老舊砂石場過去的規範比較不清晰，現在必須用新的規範來要求，提高公安的等級。鄭文燦表示，老舊的砂石場固然是歷史的問題，但還是要用公安的高標準重新解釋法律的規定。