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桃園有線電視收費被嫌貴 市府協調業者擬優惠

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市3家有線電視基本頻道每月收費510元，比雙北貴10到20元，多名議員認為價格過高，新聞處應與業者溝通協調，替市民爭取降價。新聞處表示，費率審查委員會針對此問題在研究，目前朝提供年繳優惠方向與業者溝通，已要求業者擬定可行方案，最快年底會有結果。

桃園市有線電視基本頻道510元已5年沒調整價格，過去曾因鄰近的新竹市連3年降10元受矚目，但民眾多是羨慕新竹市做法，抱怨桃園市居多；新聞處昨天到議會工作報告，不少議員關心桃園有線電視收費有無降價空間，並要求新聞處督促業者維護品質，保障民眾收訊權益。

議員林政賢表示，桃園人口不斷增加，但有線電視用戶是持續減少，收費是原因之一，但收費問題每個會期都有提及，可惜始終看不到改變；議員徐玉樹則指不少民眾抱怨有線電視經常斷訊，直言「品質太差、收費太高、維修效率又不好，這種情況為什麼不能要求業者降價」。

另外，議員陳瑛也替山區原住民發聲，指山區斷訊問題比市區嚴重，部落常有居民抱怨沒電視看，而且一等就是好幾天才修好，卻收跟市區一樣費用，實在不合理。

新聞處長詹賀舜表示，3家有線電視除了基本頻道之外，也有推出多元付費方案，可讓民眾根據自己想看的內容選擇方案，方案價格從200元到600元不等，但整體而言，訂閱戶數確實有逐年下滑情況。

詹賀舜指出，有線電視用戶是逐年減少8千到1萬戶，根據調查，要原因與3C設備、網路影音平台普及，以及民眾使用習慣改變有關，並無因為疫情或其他外在因素影響，與訊號品質及收費高低的關聯性也不大。

詹賀舜表示，市長鄭文燦上任後，曾爭取到一次降價20元，針對未來降價的可能性，費率審查委員會也有在評估，但5元、10元恐讓民眾無感，因此要求業者針對年繳或半年繳的用戶研擬方案。

桃園 有線電視

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