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中壢文化公園附屬空間 結合社會局作南區少年培力中心

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府交通局表示，文化公園停車場地面結合公園，設置的管理空間建築，兒童駕駛訓練公園。記者翁唯真／攝影
桃園市政府交通局表示，文化公園停車場地面結合公園，設置的管理空間建築，兒童駕駛訓練公園。記者翁唯真／攝影

疫情影響，兒少日常生活重心從學校轉移至家庭、社區，居家及社區安全更顯關鍵，為考量兒少發展，桃園市長鄭文燦今視察，中壢文化公園停車場附屬管理空間，決定結合社會局社工關懷輔導力量，作為「南區少年培力中心」，透過適性課程發掘少年潛能。

桃園市政府交通局表示，文化公園停車場於109年啟用，為地下2層停車場，提供329席汽車格位，地面結合公園提供幼童與民眾優良的活動空間，設置的管理空間建築，兒童駕駛訓練公園設置迷你紅綠燈號誌、鐵路平交道、駕駛訓練跑道等共融遊具，為本市首座兒童駕駛訓練公園，可讓兒童在遊戲中，了解遵守交通規則和尊重行人的意義，達到寓教於樂的目的，並設置活動平台、環形步道等設施，提升親近民眾的公園環境。

鄭文燦指出，文化公園管理中心交通便捷，很適合作為南區少年培力基地，來培養少年品格、溝通互動、社會參與及職涯探索多元場域，此外，未來培力中心可以結合市府近期推動「機車安全防禦駕駛計畫」，舉辦兒少交通安全駕駛講座，從少年起開始培養正確的駕駛觀念，並提供兒童腳踏車、電動車租借、充電等服務，擴大公園使用功能。

中壢文化公園停車場附屬管理空間，決定結合社會局社工關懷輔導力量，作為「南區少年培力中心」。記者翁唯真／攝影
中壢文化公園停車場附屬管理空間，決定結合社會局社工關懷輔導力量，作為「南區少年培力中心」。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦

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