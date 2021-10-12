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新冠疫苗接種 鄭文燦：各年齡層都接種得到
桃園市長鄭文燦今上午前往桃園區永康社區活動中心、中壢區復興復華市民活動中心，了解疫苗接種站打疫苗情形。他說，目前台灣疫情已趨緩，近期多為境外移入個案，不過還是要持續提高疫苗覆蓋率。
鄭文燦說，桃園截至10月9日已有134萬8899人完成第1劑，人口涵蓋率59.35%；34萬9651人完成兩劑接種，涵蓋率15.38%，相信桃園在10月底能順利完成中央所設定的第1劑人口涵蓋率7成、兩劑3成的目標。
鄭文燦說，今天是第10輪公費疫苗接種，AZ疫苗第2劑對象為50至64歲於7月22（含）以前接種AZ第1劑者，於56處社區接種站施打，預計人數為2萬5430人；10月16日將進行68至69歲（含58、59歲原住民）長者莫德納疫苗第2劑接種作業，而10月19日起進行第11輪疫苗接種。
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