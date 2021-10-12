桃公民會館產權將移轉 進駐業者憂續約問題

桃園市新聞處名下的公民會館，過去常被議員詬病使用率低，浪費市中心商圈精華地段，直至今年初翻修拉皮，7月重新開幕委外經營，人數才有明顯成長；不過，由於會館產權明年要移轉給文化局，進駐業者憂到時候續約會有問題。新聞處則表示，產權移交前會與文化局討論，積極爭取一樓保留原貌和經營方式，帶動更多人進入看展。

桃園市公民會館興建至今逾半世紀，原為國民黨桃園市黨部黨產，2016年轉型正義之後，產權移給市府作為公民會館，提供民眾休閒、舉辦小型活動和市政資訊展覽等多功能用途，雖然辦過不少活動，可惜多半叫好不叫座。經過拉皮，目前會館一樓主要展售桃園在地文創商品，二、三樓空間供民眾租借策展，最便宜一小時只要80元。

議員蘇家明今天質詢時問到會館目前使用情況，希望空間不要被閒置；議員簡智翔則關心場地租借問題。

新聞處長詹賀舜表示，公民會館經過拉皮之後，一樓除了阿桃、園哥的專屬商品展售，也有桃園在地文創商品，希望以「藝文便利店」的概念，吸引民眾走進會館，進而參觀二、三樓的展覽。會館7月重新開幕至今，以超過6千人次造訪，一樓一天也有8千多元營業總額，已逐漸活絡。