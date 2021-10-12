快訊

玻璃碎裂！苗栗尚順廣場附近傳槍響 警帶回4人調查

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

桃公民會館產權將移轉 進駐業者憂續約問題

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市公民會館產權明年將從新聞處移轉給文化局，但新聞處希望能保留一樓現有營運模式，吸引人潮看展。圖／桃園市新聞處提供
桃園市公民會館產權明年將從新聞處移轉給文化局，但新聞處希望能保留一樓現有營運模式，吸引人潮看展。圖／桃園市新聞處提供

桃園市新聞處名下的公民會館，過去常被議員詬病使用率低，浪費市中心商圈精華地段，直至今年初翻修拉皮，7月重新開幕委外經營，人數才有明顯成長；不過，由於會館產權明年要移轉給文化局，進駐業者憂到時候續約會有問題。新聞處則表示，產權移交前會與文化局討論，積極爭取一樓保留原貌和經營方式，帶動更多人進入看展。

桃園市公民會館興建至今逾半世紀，原為國民黨桃園市黨部黨產，2016年轉型正義之後，產權移給市府作為公民會館，提供民眾休閒、舉辦小型活動和市政資訊展覽等多功能用途，雖然辦過不少活動，可惜多半叫好不叫座。經過拉皮，目前會館一樓主要展售桃園在地文創商品，二、三樓空間供民眾租借策展，最便宜一小時只要80元。

議員蘇家明今天質詢時問到會館目前使用情況，希望空間不要被閒置；議員簡智翔則關心場地租借問題。

新聞處長詹賀舜表示，公民會館經過拉皮之後，一樓除了阿桃、園哥的專屬商品展售，也有桃園在地文創商品，希望以「藝文便利店」的概念，吸引民眾走進會館，進而參觀二、三樓的展覽。會館7月重新開幕至今，以超過6千人次造訪，一樓一天也有8千多元營業總額，已逐漸活絡。

不過，由於會館產權明年將移轉給文化局，而新聞處與業者的合約又是一年一約，業者也擔心明年續約問題。對此，新聞處表示將與業者、文化局一起開會討論，目前朝保留一樓營運模式方向努力。

桃園市公民會館產權明年將從新聞處移轉給文化局，但新聞處希望能保留一樓現有營運模式，吸引人潮看展。圖／桃園市新聞處提供
桃園市公民會館產權明年將從新聞處移轉給文化局，但新聞處希望能保留一樓現有營運模式，吸引人潮看展。圖／桃園市新聞處提供

桃園 文化局

延伸閱讀

龜山砂石場廢土崩塌活埋運將 桃園市府開鍘罰30萬元

獨／議員、立委爆早有檢舉砂石廠違法占用 他嘆一連串包庇釀人禍

桃園砂石場廢土坍塌壓死小黃司機 立委爆：中央地方長期縱容

國慶連假台南各景點迎來疫情後遊客人潮最高峰

相關新聞

苗栗市風箏節今年不一樣 加入滿滿的青創元素

苗栗市公所主辦的苗栗2021風箏文化暨客家美食節，今年不一樣，活動融入濃濃的青創元素，10月30日、31日在後龍溪河濱公...

颱風天露營無法可罰 楊文科：根本是拿消防員的命去救

新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉受困者昨晚全數獲救，讓救援工作順利落幕，今天上午縣長楊文科在縣府開會時肯定消防局的積極行動，但也...

疫苗接種高峰期到來 徐耀昌：快來預約打疫苗

BNT疫苗第1劑昨天起至13日中午12點預約，AZ第2劑也從今天上午10點到明天中午12點預約，苗栗縣衛生局表示，目前已...

桃市府與台灣IBM合作 資訊女力扎根提升科技力

10月11日是台灣女孩日，昨天已展開首發活動寶島女子宿舍Open Day，今天桃園市長鄭文燦至青年局參加市政府資訊科技局...

水鶴自辦市地重劃區草案出爐 預估活化土地增值2倍

台6線、台72線口附近苗栗市公館鄉水鶴自辦市地重劃區案，高速公路苗栗交流道附近特定區貨物轉運中心區變更為產業專用區備受地...

客家藝文嘉年華12月登場 縣府：「遽遽組隊」拿獎金

苗栗縣政府結合客家歌曲和廣場舞邀學生和民眾參加的客家藝文嘉年華「禾埕練舞功」，連續兩年推出都吸引老少隊伍熱情參賽，今年縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。