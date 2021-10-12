航空城優先搬遷申請27% 議員：申請展期未果憂無處容身
桃園航空城計畫優先搬遷區率先啟動開發，桃園市政府鼓勵地主趕快簽署自動搬遷申請書送件，以利領取加碼自動搬遷獎勵金25%等津貼，至今27%地主完成送件。議員游吾和今下午表示，不少居民因在外買屋或租屋多項原因，無法本月底前如期搬遷，已向市政府申請展延，卻至今未置可否，讓居民「急如熱鍋螞蟻」。
市府地政局鼓勵航空城優先搬遷區地主簽署自動搬遷申請書，送件領取加碼獎勵金，許多地主「觀望」，不少人希望展延本月搬遷期限至明年，地政局長蔡金鐘表示，優先搬遷區地主申請展延搬遷，該局與工務局正進行位置規畫，了解該搬遷區哪些房子可展延、哪些不可以，預定下周內答覆地主。
地政局表示，航空城優先搬遷區470公頃土地，包括機場園區和一期優先搬遷共1043棟房子，本月底前完成簽署自動搬遷申請書送件，即可領取加碼搬遷獎勵金25%及租金80萬元、人口搬遷費，至今天完成送件281件、約占27%，除原位置保留、10月復估案延誤將採專案辦理延期外，其他地主希望趕快簽署送件，早送件、早領取加碼獎勵金。
游吾和表示，許多居民陳情，剩下10多天，來不及趕在本月底前搬遷，向市政府申請展延搬遷期限，市府至今沒有回應，許多居民擔心再不答覆，只怕搬遷時間來不及，將「無處容身」，希望市府趕快答覆居民審核結果。
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