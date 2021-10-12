快訊

玻璃碎裂！苗栗尚順廣場附近傳槍響 警帶回4人調查

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

航空城優先搬遷申請27% 議員：申請展期未果憂無處容身

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園航空城計畫優先搬遷區（見圖）即將開發，鼓勵地主簽署送件領取加碼獎勵金，不少地主申請展延搬遷。記者曾增勳／攝影
桃園航空城計畫優先搬遷區（見圖）即將開發，鼓勵地主簽署送件領取加碼獎勵金，不少地主申請展延搬遷。記者曾增勳／攝影

桃園航空城計畫優先搬遷區率先啟動開發，桃園市政府鼓勵地主趕快簽署自動搬遷申請書送件，以利領取加碼自動搬遷獎勵金25%等津貼，至今27%地主完成送件。議員游吾和今下午表示，不少居民因在外買屋或租屋多項原因，無法本月底前如期搬遷，已向市政府申請展延，卻至今未置可否，讓居民「急如熱鍋螞蟻」。

市府地政局鼓勵航空城優先搬遷區地主簽署自動搬遷申請書，送件領取加碼獎勵金，許多地主「觀望」，不少人希望展延本月搬遷期限至明年，地政局長蔡金鐘表示，優先搬遷區地主申請展延搬遷，該局與工務局正進行位置規畫，了解該搬遷區哪些房子可展延、哪些不可以，預定下周內答覆地主。

地政局表示，航空城優先搬遷區470公頃土地，包括機場園區和一期優先搬遷共1043棟房子，本月底前完成簽署自動搬遷申請書送件，即可領取加碼搬遷獎勵金25%及租金80萬元、人口搬遷費，至今天完成送件281件、約占27%，除原位置保留、10月復估案延誤將採專案辦理延期外，其他地主希望趕快簽署送件，早送件、早領取加碼獎勵金。

游吾和表示，許多居民陳情，剩下10多天，來不及趕在本月底前搬遷，向市政府申請展延搬遷期限，市府至今沒有回應，許多居民擔心再不答覆，只怕搬遷時間來不及，將「無處容身」，希望市府趕快答覆居民審核結果。

桃園航空城計畫優先搬遷區即將開發，近3成地主騰空房子（見圖）及簽署送件領取加碼獎勵金。圖／地政局提供
桃園航空城計畫優先搬遷區即將開發，近3成地主騰空房子（見圖）及簽署送件領取加碼獎勵金。圖／地政局提供

航空城 桃園

延伸閱讀

水鶴自辦市地重劃區草案出爐 預估活化土地增值2倍

台中查閱公告上網嘛ㄟ通！雅潭地政設「公告e點通」

全國綠色化學創意競賽南一中拿大獎 獲海外研習獎勵金

別讓權益跑掉！桃園航空城11月開發 千棟優先搬遷僅2成5

相關新聞

苗栗市風箏節今年不一樣 加入滿滿的青創元素

苗栗市公所主辦的苗栗2021風箏文化暨客家美食節，今年不一樣，活動融入濃濃的青創元素，10月30日、31日在後龍溪河濱公...

颱風天露營無法可罰 楊文科：根本是拿消防員的命去救

新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉受困者昨晚全數獲救，讓救援工作順利落幕，今天上午縣長楊文科在縣府開會時肯定消防局的積極行動，但也...

疫苗接種高峰期到來 徐耀昌：快來預約打疫苗

BNT疫苗第1劑昨天起至13日中午12點預約，AZ第2劑也從今天上午10點到明天中午12點預約，苗栗縣衛生局表示，目前已...

桃市府與台灣IBM合作 資訊女力扎根提升科技力

10月11日是台灣女孩日，昨天已展開首發活動寶島女子宿舍Open Day，今天桃園市長鄭文燦至青年局參加市政府資訊科技局...

水鶴自辦市地重劃區草案出爐 預估活化土地增值2倍

台6線、台72線口附近苗栗市公館鄉水鶴自辦市地重劃區案，高速公路苗栗交流道附近特定區貨物轉運中心區變更為產業專用區備受地...

客家藝文嘉年華12月登場 縣府：「遽遽組隊」拿獎金

苗栗縣政府結合客家歌曲和廣場舞邀學生和民眾參加的客家藝文嘉年華「禾埕練舞功」，連續兩年推出都吸引老少隊伍熱情參賽，今年縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。