苗栗市風箏節今年不一樣 加入滿滿的青創元素

苗栗市公所主辦的苗栗2021風箏文化暨客家美食節，今年不一樣，活動融入濃濃的青創元素，10月30日、31日在後龍溪河濱公園現場，將有22家青創市集，市公所今天下午並發表青創伴手禮，集合8家苗栗市青創商店產品，市長邱鎮軍期許市公所扮演橋梁角色，讓青年在家鄉天空飛得更高更遠。

苗栗市公所前好客廣場，今天聚集12家青創店家，白色休閒傘下攤位點綴在庭園造景中，展現的風情，與公家機關給人的刻板印象大異其趣，許多民眾都驚艷，邱鎮軍偕同苗栗市民代表會主席楊喬安，及代表、里長等人，發表今年風箏節特別企畫的青創伴手禮，也邀民眾踴躍參與風箏節的盛事。

風箏節伴手禮包含著8個用後龍在地100%花生粉製作的貓狸棒，8包來自8家青創店家的耳掛咖啡包，即日至10月31日推出線上採購，此外，30日、31日的風箏活動，規畫68個美食攤位，其中，23家青創商店民眾於30日拍照打卡，並上傳個人臉書，並索取號碼牌，就能在當天下午5點起，憑號碼牌至美食服務台兌換100元分享券，在會場青創攤位使用。