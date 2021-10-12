新竹縣拚企業投資設廠 啟用工業園區聯合服務中心
為協助廠商行政作業和排除困難，爭取廠商在新竹縣投資設廠、留住人才，新竹縣在湖口鳳山工業區基地內成立新竹縣工業園區聯合服務中心，今天正式啟用，未來將可為湖口鳳山工業區、芎林五華工業區、新埔內立工業區的廠商提供單一窗口的諮詢及服務。
縣府表示，新竹工業區和科學園區近年的進駐率已接近飽和，但廠商產業用地需求仍舊殷切，因此早從2010年起就辦理鳳山工業區的編定開發，面積約18.6公頃，區內各項公共設施今年已建設完成，目前有19家廠商進駐。
縣府也說明這19家廠商，目前其中3家已營運，16家正建廠中，而聯合服務中心就位於鳳工八街上，日後不僅能服務鳳山工業區的廠商，也能為五華和內立工業區廠商提供服務，管理維護園區內公共建築和設施，並持續協助廠商設廠、營運。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣在招商引資方面特別重視基礎建設，針對未來發展的施政目標重視五支箭、十大基礎交通建設，這些基礎做得好，廠商就會來投資，正所謂築巢引鳳，就是縣府的目標，希望廠商進駐後可帶動就業率提高。
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