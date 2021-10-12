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颱風天露營無法可罰 楊文科：根本是拿消防員的命去救

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
遊客野溪露營遇溪水暴漲受困，耗費大量救難資源，新竹縣消防局卻坦言無法可罰。記者巫鴻瑋／翻攝
遊客野溪露營遇溪水暴漲受困，耗費大量救難資源，新竹縣消防局卻坦言無法可罰。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉受困者昨晚全數獲救，讓救援工作順利落幕，今天上午縣長楊文科在縣府開會時肯定消防局的積極行動，但也認為遊客颱風露營受困，耗費大量救難資源，直呼「根本是拿消防員的命去救遊客的命」，要求未來加強管制。

楊文科提到，這次的事件如果可以提前管制，完全就可以避免，且這次連假期間的不只發生這起山難，數起受困案雖都化險為夷，但都造成警消救難人員疲於奔命，也當場指示新竹縣消防局長孫福佑，以後一旦發布海上颱風警報，縣內就超前部署，留意登山客、遊客動向。

孫福佑則回應，這次是因為只有發布海警，並未發布陸警，因此並未在颱風來臨前進行山地、海岸管制，以往新竹縣一被納入警戒範圍，就會通知各鄉鎮市公所管制，且因新竹縣這次並未在颱風警戒範圍內，因此遊客颱風天露營受困，也無法可罰。

不過針對縣長所提海警就要提前管制，孫福佑則說還要研究如何進行，因為如果非陸警就進行管制，可能會有影響民眾相關營生或是休閒娛樂等活動問題或爭議，不過會考慮是否可提早發布管制時間，或加強宣導勸離。

至於昨晚說被救出的受困露營客，消防局表示已經由各自家屬帶返家休息，雖颱風天露營，但因未發布陸警，所以沒有違反相關規定並不會開罰，救難隊員們則都筋疲力竭，在秀巒村辦公室休息到今天上午天亮才陸續下山歸隊。

颱風 露營 新竹 楊文科

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