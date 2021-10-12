疫苗接種高峰期到來 徐耀昌：快來預約打疫苗

BNT疫苗第1劑昨天起至13日中午12點預約，AZ第2劑也從今天上午10點到明天中午12點預約，苗栗縣衛生局表示，目前已進入疫苗接種高峰期，包含高端、莫德納、AZ、BNT及流感等公費疫苗正持續施打中，第11期疫苗BNT第1劑符合施打對象及可預約者為45歲以上民眾，AZ第2劑符合預約施打對象為7月22日前已接種第1劑者及7月30日前接種的54歲民眾，請符合資格者收到簡訊記得上平台預約。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣65至68歲長者（7月16日前施打第1劑者）莫德納第2劑已完成造冊，目前規畫接種時程中，等中央撥配疫苗到位後，即可執行施打。依中央疫情指揮中心指示，BNT目前第11期開放到45歲以上，預計12期會往下開放23至44歲，也就是12歲以上全年齡層都打得到，意願登記會在10月13日結算。

苗栗縣長徐耀昌呼籲民眾盡快上網登記「有預約才有疫苗接種」，為自身及家人健康盡快接種，早日有防護力。縣府年8月就已設了85個服務據點提供疫苗代預約服務，包括18鄉鎮市公所、戶政事務所、衛生所及6鄉鎮市的地政所、鄉鎮市農會、南龍區及通苑區漁會、稅務局總局及竹南分局、志願服務推廣中心、社區培力育成中心、毒衛中心、長照中心等機關單位，都設有疫苗預約專線及專一臨櫃櫃台協助鄉親完成意願及預約登記，請民眾多利用。

衛生局表示，流感疫苗10月1日起持續施打中，目前新冠肺炎疫情漸趨緩，但進入秋冬，新一波流感疫情可能升溫，流感病毒極易產生變異，因此建議民眾每年都需接種1次，今年新冠肺炎疫爆發，民眾搶打新冠肺炎疫苗，卻可能忽略接種流感疫苗，提醒高風險民眾仍應盡早施打流感疫苗，建立保護力。公費流感疫苗必須與新冠肺炎疫苗施打至少間隔7天，縣內校園流感疫苗集中接種今天開始由各承做醫院或衛生所入校服務，請踴躍接種。