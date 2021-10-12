水鶴自辦市地重劃區草案出爐 預估活化土地增值2倍

台6線、台72線口附近苗栗市公館鄉水鶴自辦市地重劃區案，高速公路苗栗交流道附近特定區貨物轉運中心區變更為產業專用區備受地方注目，重劃計畫書草案第一期市地重劃面積約7.3公頃，預估重劃總費用2.4億餘元，2025年完成，預估活化土地增值約2倍。

高速公路苗栗交流道附近特定區1977年劃設貨物轉運中心區至今，現況大多農用，僅有零星合法建築，內政部都市計畫委員會審定變更產專區，重劃會會員大會通過重劃計畫書草案，縣府10月19日下午2點在公館鄉公所3樓會議室理聽證會議，重劃區內土地所有權人及利害關係人可預約登記表達意見。

重劃計畫書草案指出，貨轉區因缺乏道路等設施，致使土地未能有效建築利用，且貨物轉運功能已有其他區位供給，貨轉區需求性及必要性不足，造成土地容許使用項目受限，第一期市地重劃範圍面積約7.3公頃，其中公有土地2.1公頃， 私有土地約5.2公頃，同意重劃84.03%，所占面積87.42%。

重劃總費用2.4億餘元，預定2022年7月到2024年12月，重劃工程發包、施工、驗收及結算，2025年1月土地交接，政府將無償取得鄰里公園兼滯洪池、道路、廣場兼停車場用地2.30公頃，可供建築用地（產業專用區）約5.03 公頃，預估土地增值幅度約2倍。

草案指出，重劃區配合都市計畫整體開發，完成公共設施建設，促進土地有效利用與開發，提高土地經濟價值，可使環境美化，加速地方繁榮，引導都市健全發展，形成良好都市產業發展環境，且重劃後地籍重新整理，便於管理減少土地經界糾紛，並可有效消除畸零地問題。