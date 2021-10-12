客家藝文嘉年華12月登場 縣府：「遽遽組隊」拿獎金

苗栗縣政府結合客家歌曲和廣場舞邀學生和民眾參加的客家藝文嘉年華「禾埕練舞功」，連續兩年推出都吸引老少隊伍熱情參賽，今年縣府安排12月11、12日在縣府第一辦公大樓前廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌歡迎各校學生、社區民眾「老嫩大細、遽遽組隊」來參賽，用熱情活力及創意展現客家精神。

苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳公布今年的參賽方式及獎項，並發表這次活動指定的3首廣場舞歌曲「貓裏喵」、「為你加油」及「恁久好無」，會場並邀請幼兒園小朋友示範表演，希望透過邊唱邊跳的廣場舞，讓客語文化向下扎根，民眾不分年齡一起同樂。

徐耀昌指出，苗栗縣府2017至2020年度推動客語為通行語計畫執行成效亮眼，屢獲客委會肯定，更蟬連三年優等，成績全國第一，期望透過廣場舞比賽，激發更多創意與活力，今年除學生組、社會組，還新增幼兒園組，讓大人、小孩都能以輕鬆自然方式，將客語融入日常生活，營造客語友善環境。

文觀局長林彥甫表示，今年客家藝文嘉年華「禾埕練舞功」12月11、12日在縣府第一辦公大樓前廣場舉行，11日上午辦幼兒園組賽程，縣內各幼兒園學生都可報名參加，以15隊為限，將選出前三名和優勝共15個獎項得主；12日上午辦學生組比賽，縣內國小至大學在學學生都可參賽，以10隊為限，各組將選出前三名和優勝共10個獎項，下午的社會組比賽，縣內各機關、社區、社團都可組隊參賽，以20隊為限，將選出前三名和優勝、最佳團隊、最佳表演、最佳創意、最佳造型等20個獎項得主，總獎金40萬元。