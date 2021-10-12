企業捐6萬支微殘留注射針具 要幫新竹縣衝疫苗覆蓋率
為提高台灣疫苗覆蓋率，中央與地方齊心努力接種，更有善心企業朋億公司與普惠醫工公司共同捐贈1cc注射針具6萬支給新竹縣，增進接種普及率，讓縣長楊文科十分感謝民間企業的善舉，並表示會盡快將針頭分發，提供第一線人員使用。
楊文科表示，在台灣疫苗覆蓋率不到7成前，能夠接收到民間企業朋億與普惠醫工公司的協助，讓新竹縣推動疫苗接種工作，這次獲贈的1cc針具比起普通3cc針具，能讓醫護人員更精準抽取，使疫苗施打更有效率，同時也減少了殘劑，降低疫苗的浪費。
朋億總經理馬蔚表示，因為他們是在地的半導體與面板製程公司，為了回饋地方，也很榮幸與全台第一大針筒供應商普惠醫工共同捐贈小劑量針具，讓台灣有限的疫苗可以不浪費，使得來不易的疫苗發揮最大效益。
普惠醫工執行長許國基指出，這次所捐贈的針頭是普惠第三型1cc微殘留針具，剛推出半個月量產，就已推動到台灣各醫療院所，主要是針對台灣疫苗短缺，參考國外疫苗施打空針所開發，具極低的殘留特性，以每瓶2.25mL的BNT為例，用一般針具可抽5劑，但用微殘留針具卻能分7劑。
縣府表示，微殘留針具將盡快分送至新竹縣67處COVID-19疫苗合約院所，包含13鄉鎮市衛生所、9家醫院、45家診所，並有效運用在各醫療接種單位、3個大型接種站及3個中型接種站。
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