新竹縣市合併議題 親綠縣市議員推升格提升教育

新竹市長林智堅提出新竹縣市合併議題，獲縣市部分親綠基層民代認同，今開「合併升格、教育升格、孩子更多選擇」記者會，針對108課綱高中校訂課程、雙語教育、早療資源分布不均、代理教師勞動條件改善等議題提出看法，希望獲得民眾共鳴。

民進黨市議員劉康彥說，為讓孩子有更多元的學習選擇，108課綱在高中階段增加許多校訂必修、多元選修等課程，實現「適性發展」的目標，但關鍵在各校能否端出各式各樣的「好菜」與校際間的課程整合。這有賴「事權統一」的教育部門主導，資源較多的學校也需肩負「領頭羊」的角色。

劉康彥說，目前新竹縣市11所公立高中的校訂課程各自「單打獨鬥」，但合併升格是要「共好」，未來升格後，透過市府整合、各校緊密的橫向合作、建立設備資源共享機制，找出屬於大新竹的區域課程發展方向，不僅能提供學生在感興趣的領域更多課程選擇，對未來的人生規畫也將更有幫助，同時提升學校發展、縮短城鄉差距。

市議員李妍慧則指出，大新竹合併升格後，充裕經費將允許全面推動雙語教育，家長團體也早就超前部署，大新竹目前除了國際學校多，包括英語實驗教育計畫、全英文授課的機器人、程式語言、籃球課等，都已是大新竹學子常見的課外活動。

市議員施乃如說，新竹縣早療與特教資源分配不均，許多新竹縣的家長考量新竹市的教育、醫療、日間照護或定點臨托資源較完善密集，只好跨區就讀或使用。大新竹地區的早療與特教家庭已不能再等下去，應盡快升格，軟硬體一起努力，提供早療家庭一個專業、溫暖的協助，對學前特殊教育也有更大的幫助。

綠黨市議員劉崇顯、縣議員余筱菁則說，受限縣市財政規模不足，竹市對於未兼任行政職務的代理教師無法聘足完整一年任期，暑假期間無法支領薪資，竹縣甚至連兼任行政職務的代理教師都未聘足一年。

余筱菁指出，縣府今年7月剛修訂的「新竹縣政府所屬學校兼任代課及代理教師聘任補充規定」自治條例中，完全無提及代理教師聘期與薪資，忽略代理教師權益，期許透過升格比照台北、桃園、台中與高雄等直轄市，給予代理教師完整一年的聘期，並累積年資來保障基層教師的權益。