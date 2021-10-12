桃園搶領五倍券郵局開門湧人潮 復興郵局颱風暫停領券

中華郵政今天上午開放民眾領取實體五倍券，桃園市93處郵局總局、支局開設專辦五倍券窗口，提供預約民眾領取實體券，一早部分郵局出現領券人潮較多排隊，上午9時多過後號，民眾領取實體五倍券憑叫號領取，其中圓規颱風影響，復興區今天停班、停課，當地郵局暫停領券，民眾須重新預約領券。

桃園、中壢區幾個市區較大郵局，一早開門湧進較多領取五倍券人潮排隊，由於採取民眾預約方式領券，須先出示預約資訊及健保卡，到各郵局專辦窗口領取實體五倍券，上午9時過後，領券民眾順利，陳姓市民一早到郵局支局排隊抽號碼牌領取五倍券號他說，五倍券總是不無小補，他不熟悉數位券使用，第一時間上網預約，拿到實體券早消費。