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桃園搶領五倍券郵局開門湧人潮 復興郵局颱風暫停領券

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市各郵局開放領取紙本五倍券，設置五倍券專辦窗口提供預約民眾領券。記者曾增勳／攝影
桃園市各郵局開放領取紙本五倍券，設置五倍券專辦窗口提供預約民眾領券。記者曾增勳／攝影

中華郵政今天上午開放民眾領取實體五倍券，桃園市93處郵局總局、支局開設專辦五倍券窗口，提供預約民眾領取實體券，一早部分郵局出現領券人潮較多排隊，上午9時多過後號，民眾領取實體五倍券憑叫號領取，其中圓規颱風影響，復興區今天停班、停課，當地郵局暫停領券，民眾須重新預約領券。

桃園、中壢區幾個市區較大郵局，一早開門湧進較多領取五倍券人潮排隊，由於採取民眾預約方式領券，須先出示預約資訊及健保卡，到各郵局專辦窗口領取實體五倍券，上午9時過後，領券民眾順利，陳姓市民一早到郵局支局排隊抽號碼牌領取五倍券號他說，五倍券總是不無小補，他不熟悉數位券使用，第一時間上網預約，拿到實體券早消費。

桃園郵局表示，今天郵局開放紙本五倍券第一天，加上國慶連假後上班第一天，一早郵局開門時領券及辦理郵政人潮較多，一度湧現排隊人潮，民眾依預約時間，也大大疏散領券人潮，由於領券民眾須先上網預約，民眾持預約單或資訊、健保卡領取實體五倍券，憑超商預約單也可領取實體券，每個支局也都開設五倍券專辦窗口，方便民眾領券。

桃園市各郵局開放領取紙本五倍券，設置五倍券專辦窗口提供預約民眾領券。記者曾增勳／攝影
桃園市各郵局開放領取紙本五倍券，設置五倍券專辦窗口提供預約民眾領券。記者曾增勳／攝影

郵局 健保卡 桃園

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