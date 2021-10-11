新竹漁港首登全台熱門景點前5名 林智堅推四大賞海點
交通部觀光局10日公布國旅熱門景點，新竹漁港截至7月底共297萬人次到訪，首次闖進全國第五大熱門景點。新竹市長林智堅說，新竹漁港是大新竹指標性景點，但過去缺乏整合規畫、設施陳舊，市府投入超過15億元推動「新竹漁人碼頭」計畫，包括魚鱗天梯、國際風箏賽場、旅服中心改造等都成親子熱門景點，加上新落成的波光市集，讓遊客一次滿足看海、放風箏、拍夕陽、吃海鮮。
林智堅指出，新竹漁港已有30年歷史，過去缺乏系統規畫，導致道路、設施不良，為有效帶動觀光旅遊發展振興地方，市府推動漁港轉型，目前漁港及周邊設施包括南寮運動公園、國際風箏賽場、魚鱗天梯、旅服中心都陸續完成，成為北台灣親子熱門景點，2018年「南寮大道」完工後，民眾可從東西向快速道路台68線直達新竹漁港，交通更便利。
林智堅說，他另推薦漁港四大景點，包括魚鱗天梯、國際風箏賽場、南寮運動公園、波光市集，歡迎民眾多來玩耍。魚鱗天梯位於漁港北側，堤防外長年受海浪侵蝕，市府以大石塊鋪設，兼具防止侵蝕、美觀，民眾造訪可沿海岸漫步，感受新竹漁港海岸風光，更是觀賞落日看海的絕佳網美打卡點。
國際風箏賽場擁有8公頃景觀大草皮，為全國最大，提供安全環境放風箏，最適合小孩放電跑跳，夏季建議四點後再來訪可避開艷陽。民眾也可漫步在草地或坐在草坡上享受海天一線無敵美景，聽浪看夕陽，卸下生活壓力與煩惱。
南寮運動公園則是親子假日必訪首選，最吸睛是可同時20人溜的超大山丘磨石溜滑梯，結合攀岩與拉繩功能，另外還有鳥巢鞦韆、翹翹板、繩索搖床及大型旋轉盤等特色遊具，提供孩童寬敞遊樂空間，另設有足球場、練習場及槌球場，成為孩童盡情跑跳放電好所在。
波光市集是專為新竹漁港量身打造的建築，為全國首處以海浪理念設計的海岸建築，主打「黃金沙灘色系」，採波浪造型透空式建築，更凸顯獨特海岸美感，夜間還有光環境營造，讓絕美地標映照海景。70多攤特色攤商好吃好逛，自今年9月開幕後，每到假日皆湧現人潮，國慶連假前兩日每天也有約1.7萬人次到訪，對遊客吸引力十足。
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