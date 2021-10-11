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桃園喜迎107位國慶寶寶 鄭文燦送禮鼓勵
昨天為國慶日，桃園共誕生了107名國慶寶寶，跟去年國慶日相比增加了17名，但今年至今和去年整體出生率比較反而下降，桃園市長鄭文燦今天上午至宋俊宏婦幼醫院探望國慶寶寶，並表示預估桃園今年出生人數約落在1萬9千人至2萬人左右。
宋俊宏婦幼醫院長宋俊宏表示，昨天共誕生了16名國慶寶寶，有12位是自然產，4位剖腹產，喜迎6位男寶寶，10位女寶寶，其中生第3胎的產婦更有3位，皆送上母乳保溫袋、口水巾、保鮮便當盒、野餐墊等禮物，讓鄭文燦直言真的要好好鼓勵。
鄭文燦指出，桃園於民國105至109年間，出生人數共11萬2731人，平均1年約有2萬2500名新生命到來，媽媽懷孕期間，市府提供多樣的孕期服務，例如健康幸福家庭補助，婚後孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、第1孕期母血唐氏症篩檢、中醫助孕養胎調理等，同時也積極增設公共化幼兒園據點，並提供生育津貼、育兒津貼等，讓年輕家庭負擔少一點。
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