桃園喜迎107位國慶寶寶 鄭文燦送禮鼓勵

昨天為國慶日，桃園共誕生了107名國慶寶寶，跟去年國慶日相比增加了17名，但今年至今和去年整體出生率比較反而下降，桃園市長鄭文燦今天上午至宋俊宏婦幼醫院探望國慶寶寶，並表示預估桃園今年出生人數約落在1萬9千人至2萬人左右。

宋俊宏婦幼醫院長宋俊宏表示，昨天共誕生了16名國慶寶寶，有12位是自然產，4位剖腹產，喜迎6位男寶寶，10位女寶寶，其中生第3胎的產婦更有3位，皆送上母乳保溫袋、口水巾、保鮮便當盒、野餐墊等禮物，讓鄭文燦直言真的要好好鼓勵。