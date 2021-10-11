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桃園竹圍遊艇觀光漁港來了 新遊艇碼頭年底前啟用

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市竹圍漁港舊有娛樂遊艇碼頭（見圖）未提供漁船、大型遊艇混合停泊。記者曾增勳／攝影
桃園市竹圍漁港舊有娛樂遊艇碼頭（見圖）未提供漁船、大型遊艇混合停泊。記者曾增勳／攝影

桃園市竹圍漁港國慶連假湧進人潮遊玩、吃海產，市政府改造竹圍漁港計畫，建造新遊艇專用碼頭完工，不少遊客走訪，市府農業局今天上午表示，大園區竹圍漁港新專用遊艇碼頭將停泊63艘船位，分配現有小型遊艇停泊，本月抽籤分配船位，預定今年底前啟用，未來舊有娛樂遊艇碼頭將提供漁船、大型遊艇混合停泊使用。

竹圍漁港國慶連假2天來，吸引遊客逾2.5萬人造訪遊玩，今天上午受圓規颱風強對流逐漸壓境，雨勢開始，人潮不如前2天，仍有許多遊客前往港區和遊艇碼頭休憩看海景，桃園區漁會表示，遊客愈來愈多，現有舊遊艇娛樂碼頭停靠遊艇多，漁民漁船不夠停靠使用，市府建造新遊艇專用碼頭需求大。

市府農業局近年推動竹圍漁港改造觀光休閒漁港計畫，斥資2億元包括中央前膽計畫7500萬元、自編1.25億元建造新遊艇專用碼頭，總共63個遊艇停泊船位，成為全台少數擁有遊艇專用碼頭漁港之一，年底前啟用後，將成為遊艇觀光休閒親水遊憩港區。

市府農業局表示，現有舊娛樂漁船碼頭可停泊91艘漁船、45艘大小遊艇，總共136艘船舶停靠，為發展觀光漁港和遊艇觀光，新遊艇專用碼頭可停泊63艘遊艇，由於舊碼頭船位大，大型遊艇保留，小型遊艇調整移過去，本月新碼頭遊艇船位抽籤配置後擇期啟用，未來舊遊艇碼頭將提供漁船、大型遊艇停泊混合使用。

桃園市竹圍漁港新遊艇專用碼頭（見圖）完工，提供小型遊艇停泊，年底前啟用，成遊艇觀光漁港。記者曾增勳／攝影
桃園市竹圍漁港新遊艇專用碼頭（見圖）完工，提供小型遊艇停泊，年底前啟用，成遊艇觀光漁港。記者曾增勳／攝影

遊艇 碼頭 國慶 連假

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