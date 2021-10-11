大新竹升格請益之旅第二站 林智堅拋大新竹設計學院

國慶連假最後一天，新竹市長林智堅啟動「大新竹升格請益之旅」第二站，在台灣設計研究院長張基義陪同下到新竹縣新豐鄉訪視從事竹科精密儀器包材，近年跨足木業以設計力讓傳產升級的「森欣實業」，林智堅也在現場提出欲成立「大新竹設計學院」構想，除要在政府部門建立設計長制度，未來也要爭取世界設計之都，讓隱形冠軍的品牌被世界看見。

值得關注的是，曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方，上周參訪柿餅農園未現身，他今天也到場參加林智堅的參訪行程。林智堅說，他很感謝鄭朝方到場，大新竹合併升格絕對是對於新竹與國家展業發展是最佳、也是最重要的解方。

林智堅指出，台灣有很多隱形冠軍品牌，技術力都領先全球，他希望能透過設計力導入品牌並讓世界看見，未來要向芬蘭赫爾辛基學習，在政府內建立「設計長」制度，將設計融入政府部門，也要打造大新竹設計學院，爭取世界設計之都。

張基義表示，過去台設院與竹市是好夥伴，去年共同舉辦台灣設計展，11天吸引破280萬人次參訪，也提升設計力的民間交流，例如日前國慶晚會活動由知名設計團隊黑生起司與在地米粉廠國豐米粉，一起打造米粉伴手禮。市府將設計力導入公共建設的成績若能擴展到大新竹地區，將為公共建設、產業觀光行銷、美感植入生活帶來一番嶄新風貌。

林智堅今在森欣實業總經理陳昱成陪同下在廠內見證台灣原生種相思木的變身過程。陳昱成說，相思木雖有獨特樹紋與香氣，但因樹種高密度、易扭曲等因素，導致加工不易，過去只能當柴燒、做木炭，經濟價值極低。