探望國慶寶寶贈育兒禮包 鄭文燦盼鼓勵生育

桃園市長鄭文燦今天前往平鎮區宋俊宏婦幼醫院探望國慶寶寶，並致贈賀禮為新生兒家庭送上祝福，未來將持續提供補助及打造友善托育環境，讓年輕家庭沒有後顧之憂鼓勵生育。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，桃園市今年共誕生107名國慶寶寶，其中由宋俊宏婦幼醫院接生有16名，包含12名以自然產誕生，他也特別準備母乳保溫袋、口水巾、保鮮便當盒、野餐墊等育兒禮包送給他探望的父母們，祝福寶寶們健康平安長大。

鄭文燦指出，根據市府統計，桃園市在105至109年間，出生人數共11萬2731人，平均1年約有2萬2500名新生命到來，預估桃園今年出生人數約落在1萬9000人至2萬人左右，提高生育率是市府重要政策之一，未來將持續透過提供生育、托育補助及打造友善托育環境，藉此鼓勵年輕家庭生育。

鄭文燦說，市府也在孕期前與孕期中提供多樣服務，例如健康幸福家庭補助，婚後孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、第1孕期母血唐氏症篩檢、中醫助孕養胎調理等，同時積極增設公共化幼兒園據點，讓年輕家庭負擔少一點、甜蜜多一點。