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頭份市中山市場規畫拆除重建 目標綠能溫馨有故事

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中山市場老舊，耐震度不足，市公所推動拆除重建。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市中山市場老舊，耐震度不足，市公所推動拆除重建。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市中山公有零售市場老舊，經鑑定耐震度不足，計畫拆除重建，市公所委託規畫設計，因受疫情影響暫緩腳步，市長羅雪珠宣布重啟進度，表示中山市場重建之路雖然漫長，但為了永續經營，最終目標讓中山市場成為綠能溫馨的有故事市場。​

頭份市中山市場歷史40多年，建物、結構體老舊斑駁，局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，市公所委託台中市結構技師公會辦理建築物耐震能力詳細評估，結論耐震能力不足，無法符合現行規範，決定推動拆除重建，經濟部補助360萬元，公所自籌237萬元，今年委託規畫設計，中間遇到疫情而暫緩，近日重啟繼續進行。​

羅雪珠說，公所團隊到新竹市竹蓮市場取經觀摩，希望藉規畫市場更貼近需求與符合攤商使用，公所並完成臨時市場攤商說明會，及管線單位會勘，目前正尋找適合攤商臨時處所，確認法規等相關事宜。

她說，重建腳步需要非常久的時間，但只要持續往前，就有完工的一天，中山市場是頭份人的市場，為了永續經營，鄉親採買更為便利安心，提高整體市場的品質，最終目標讓中山市場成為 綠能溫馨的有故事市場。​

市公所指出，中山市場重建原則及構想，外觀融合現代化建築及地方客家元素，較具活潑及特色性，並注意東北季風等環境因素，採用較易維護材料，廣場及室內空間舖設防滑地面，以符合經濟耐用，便於清潔維護與管理，防止臭味設計兼顧採光、通風，此外，設置無障礙友善使用環境，包含通路、電梯、廁所及停車格等設施。

苗栗縣頭份市中山市場老舊，耐震度不足，天花板鋼筋裸露，市公所推動拆除重建。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市中山市場老舊，耐震度不足，天花板鋼筋裸露，市公所推動拆除重建。圖／頭份市公所提供

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