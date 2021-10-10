新竹縣客語說故事比賽 16日將在褒忠義民廟決賽

新竹縣客語說故事比賽今年搭配義民祭舉行，以義民相關故事為競賽主題，2日上午於新瓦屋客家文化保存區集會堂熱鬧登場，初賽分為3組競賽，包含國小低年段、國小高年段和國高中職組，超過40位學童報名，各組成績前6名獲頒禮券並晉級決賽，16日將決戰褒忠義民廟。

縣長楊文科表示，今年義民祭由枋寮祭典區輪值，為推廣客語以及客家文化，並促使義民文化及傳統祭典能永續傳承並向下扎根，特別舉辦了義民故事客語講古比賽，今年更在決賽加入大專青年組項目，期望更多「後生人」能夠親近客家文化，生活中活用客語。

承辦學校枋寮國小校長曾德鴻表示，參賽同學們的客語說得標準、內容有趣，且加入了生活經驗，搭配豐富的肢體動作十分生動，讓大家看見孩子們的自信。

枋寮國小5年級學生詹可歆說，他選了義民祭中的法會作為主題，在準備過程中逐漸了解法師唸梁皇寶懴的慈悲；6年級學生張莘潔說，因為跟阿公去義民廟拜拜，體會到不只是拜義民爺爺，陪祭神和對廟有重大貢獻的牌位，都讓她覺得很感動。

教育處長楊郡慈表示，義民信仰是新竹縣非常重要的宗教文化活動，透過講古比賽，讓更多人認識新竹縣在地文化，初賽已在新瓦屋結束，，決賽與大專青年組將於16日上午於新埔鎮褒忠義民廟前廣場舉辦。