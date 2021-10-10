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桃園異域孤軍紀念廣場英雄致敬活動 讓年輕人了解歷史

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
在桃園忠貞新村的異域孤軍紀念廣場舉辦的2021雙十嘉年華向英雄致敬活動，是由桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深所發起，此次共頒發14位英雄及孤軍遺孤。記者翁唯真／攝影
在桃園忠貞新村的異域孤軍紀念廣場舉辦的2021雙十嘉年華向英雄致敬活動，是由桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深所發起，此次共頒發14位英雄及孤軍遺孤。記者翁唯真／攝影

今天國慶日，在桃園忠貞新村的異域孤軍紀念廣場舉辦的2021雙十嘉年華向英雄致敬活動，是由桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深所發起，此次共頒發14位英雄及孤軍遺孤，希望透過致敬活動，讓過去老兵的故事能被大家了解，認識這些英雄。

桃園市商圈產業聯合會秘書長陳國全表示，此次致敬活動是王根深所發起，原先想辦在軍人節，但應疫情因此改到國慶日當天，也別具意義，之後也會陸續舉辦其他相關活動。

獲頒獎章的李萬錦英雄的女兒李福英指出，今天是回憶爸爸最多的一次，很開心能幫爸爸申請勳章，讓這些人能在歷史上留名，而非成為「無名英雄」。

國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬表示，很榮幸能受王根深邀請來頒獎給有功袍澤，並感謝鄭文燦能把眷村及孤軍的故事及歷史都留下。

桃園市長鄭文燦表示，非常感謝72年來保衛國家的第一線將士，現在和國防部及魅力金三角商圈合作，透過影像、美食及工藝文化，讓年輕一輩能了解自由民主得來不易。

王根深指出，異域孤軍故事館將在年底完工，明年會開始開放參觀，希望所有人都能認識魅力金三角，好好了解這裡的故事。

今天除了致敬活動，還有許多特色市集跟傳統雲南的表演活動，將一路慶賀到晚上7時，現場也有許多民眾一同載歌載舞，相當熱鬧。

獲頒獎章的李萬錦英雄的女兒李福英指出，今天是回憶爸爸最多的一次，很開心能幫爸爸申請勳章，讓這些人能在歷史上留名，而非成為「無名英雄」。記者翁唯真／攝影
獲頒獎章的李萬錦英雄的女兒李福英指出，今天是回憶爸爸最多的一次，很開心能幫爸爸申請勳章，讓這些人能在歷史上留名，而非成為「無名英雄」。記者翁唯真／攝影
國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬表示，很榮幸能受王根深邀請來頒獎給有功袍澤。記者翁唯真／攝影
國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬表示，很榮幸能受王根深邀請來頒獎給有功袍澤。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦 國慶

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