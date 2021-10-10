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五倍券上路桃園夜市人潮回流 攤商拚生意願收券找零

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
政府振興五倍券上路，桃園市4大觀光夜市人潮回流6、7成，夜市攤商做生意五倍券「找零」。記者曾增勳／攝影
政府振興五倍券上路，桃園市4大觀光夜市人潮回流6、7成，夜市攤商做生意五倍券「找零」。記者曾增勳／攝影

政府振興五倍券上路，隨疫情鬆綁，桃園市4大觀光夜市人潮回流，桃園、中壢觀光夜市估計消費人潮回到過去的6、7成，桃園地區百貨公司周年慶開打，五倍券消費增溫5%，許多夜市攤商為做生意面臨消費五倍券「找零」，意外形成「變相換現金」，中壢、桃園觀光夜市今天下午表示，為了做生意，由攤商自行決定是否五倍券找零。也是沒辦法的事。

桃園市府9月以推出桃園好市券，帶動觀光夜市、傳統市場及休閒農場人潮，較疫情期間增加，如今五倍券發放，剛好第一個周六日遇上國慶連假，桃園、中壢觀光夜市人潮回流6、7成，龍潭夜市趁周六日開市，人潮也回到5成多，不過龍潭夜市目前使用五倍券消費有限。

新光三越桃園站前店、遠百百貨桃園店自10月7日起展開周年慶、或周年慶預購，新光三越桃園站前店消費5千元送5百元電子贈品禮券，五倍券單筆5千元變8千5百元；遠百桃園店推出百貨服飾5千送5百元找用券、五倍券單筆3千元送2200元，連日湧進五倍券消費人潮，業者估計業績成長5%。

桃園4大觀光夜市隨五倍券發行消費增加，夜市攤商說「等很久了，總算生意慢慢回來」，有的攤商祭出打折促銷吸客，桃園夜市總幹事詹德男說，市府發放好市券對攤商一期可收到20萬元不無小補，現在五倍券上路，攤商連日收取五倍券消費，業績成長1成多，幫助不小，只是民拿五倍券消費面額大，攤商必須找零，攤商為做生意，只好比照現金結帳找零。

中壢夜市主委鄒年炳表示，看好五倍券發放，該夜市人潮在國慶連假增加許多，預估今晚攤商生意成長，夜市配合市府購物之外，攤商自行打折促銷，五倍券視同現金，政府沒規定不能找零，攤商做生意，必須自行決定是否找零。

政府振興五倍券上路，桃園市4大觀光夜市人潮回流6、7成，夜市攤商做生意五倍券「找零」。記者曾增勳／攝影
政府振興五倍券上路，桃園市4大觀光夜市人潮回流6、7成，夜市攤商做生意五倍券「找零」。記者曾增勳／攝影

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