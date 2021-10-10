桃園市民卡加碼優惠秒殺 民怨辦完卡才知早已額滿

桃園市政府推出市民卡數位加碼活動刺激消費，市府統計，活動開跑後，市民卡單日申辦量成長3.5倍至1300張，原本申辦市民卡的族群以65歲以上的長輩為主，近來年輕人申辦意願也大幅提升。不過市議員質疑，數位加碼優惠只對手腳快速的年輕人有利，長輩幾乎搶不到。資科局表示，市府也提供好市成雙券等紙本優惠，未來將加強宣傳，若方案額滿會盡快公告，不讓長輩白忙一場。

資科局9月推出「數位桃園1000＋」加碼方案， 民眾只要用桃園市市民卡的悠遊卡、一卡通、第一銀行信用卡進行五倍券數位綁定，前1萬名首次消費滿千元，就送1000元加碼回饋金。此外，若使用LINE Pay Money或Pi拍錢包綁定數位五倍券，前1萬名在桃園指定實體店家消費滿5000元者，也加碼回饋1000元。

中壢區公所指出，過去市民卡每日申請量約30至40件左右，但加碼活動開始後，申請量暴增至160份，人潮是過去的4倍以上。蘆竹區公所也發現，近來中青壯族群申辦市民卡的意願大增，一般卡的辦卡量已超越敬老愛心卡。

但市議員周玉琴指出，「數位桃園1000+」名額僧多粥少，推出不久就秒殺，許多民眾卻誤以為辦市民卡就有加碼優惠，趕到區公所辦好市民卡之後，才查覺早已額滿。許多好康優惠都要守在電腦前才搶得到，讓長輩怨聲載道，呼籲市府要加強宣導，不要欺騙善良老百姓。

資科局長余宛如說，「數位桃園1000＋」因經費不足有名額限制，悠遊卡9月22日開辦當天下午2點就額滿，第一銀行聯名卡方案9月30日額滿，另外Line Pay Money及Pi拍錢包方案，登錄人數也早已超過1萬個名額，市府第一時間都有公告在申請網站上。

余宛如表示，雖然五倍券加碼方案已額滿，但市民卡仍有多項好康優惠，市府另推出好市成雙券活動，也歡迎民眾參加；提醒民眾看到社群網站轉傳優惠，可先上市民卡主題網或撥打1999市民專線確認。