快訊

圓規颱風持續重整增強 氣象局：尚未排除發布陸警可能

影／台南仁德工廠大火 濃煙直竄天際

竹市7男5女國慶寶寶誕生 還有10名婦人待產

中央社 / 新竹市10日電

新竹衛生局表示，竹市今天截至中午共有12名國慶寶貝誕生，其中男生7名、女生5名，另還有10名產婦待產，新竹市長林智堅獻上祝福。

林智堅在新竹市衛生局發布的新聞稿中指出，新竹市生育率全國名列前茅，幼兒人口多，市府近年來積極打造兒童城市，為了給照顧初生寶寶的媽媽強力後盾，結合轄內5大醫院設置24小時母乳諮詢專線，提供新手媽媽餵養及照顧上的諮詢。

新竹市衛生局表示，今天產下男寶寶的李姓媽媽透露她與丈夫、5歲大女兒都很期待「弟弟」到來，在這個特別的一天，她要與寶寶共祝家慶、國慶，並要謝謝寶寶當她們的寶貝。

新聞稿中，新竹市衛生局代理局長楊清媚指出，市府推動「幼兒專責醫師制度計畫」，結合24家院所及52名專責醫師，讓市內每名0至3歲幼兒都有專屬專責醫師，提供幼兒預防保健、預防接種、牙齒塗氟及醫療衛生保健等服務。

楊清媚說，為了讓幼兒獲得最好醫療照顧服務，市府推動「大新竹兒童專屬醫院」BOT（興建、營運、移轉）案打造醫學中心等級醫院，預計明年4月完工，將造福大新竹地區兒童。

衛生局 新竹

延伸閱讀

國慶晚會新竹空軍基地登場 蔡英文：堅守民主自由前線

林智堅訪竹縣前夕 鄭朝方臉書貼文「算計太多」引聯想

相關新聞

桃園市民卡加碼優惠秒殺 民怨辦完卡才知早已額滿

桃園市政府推出市民卡數位加碼活動刺激消費，市府統計，活動開跑後，市民卡單日申辦量成長3.5倍至1300張，原本申辦市民卡...

五倍券上路桃園夜市人潮回流 攤商拚生意願收券找零

政府振興五倍券上路，隨疫情鬆綁，桃園市4大觀光夜市人潮回流，桃園、中壢觀光夜市估計消費人潮回到過去的6、7成，桃園地區百...

蓋斑鬥魚復育推手羅濟霖 九湖社區鬥魚節獲頒褒揚狀

台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，並開枝散葉到全台各地，推手蓋斑鬥魚達人羅濟霖1年繁殖超過35萬尾，他去年...

新竹推單車小旅行遊南寮 還能逛傳承5代人的百年造船廠

新竹市府第6年推出小塹有約小旅行，今年更是首次以單車旅遊方式，規畫17公里海岸線的旅遊路線，除了能認識南寮漁港的魚鱗天梯...

楊文科縣府前升國旗慶雙十 不忘宣傳執政好成績

新竹縣府今天上午在縣府前廣場舉行雙十國慶升旗典禮，一早就吸引近千民眾共襄盛舉，除了有國小學童帶來舞獅表演，還有中學生組成...

桃園11條龍岡魅力小旅行 遊客最愛這路線

疫情鬆綁，桃園市政府與旅遊業者合作推出龍岡魅力小旅行，適逢雙十國慶日連假，吸引許多遊客造訪充滿滇緬泰異域風情的桃園龍岡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。