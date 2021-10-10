竹市7男5女國慶寶寶誕生 還有10名婦人待產

新竹市衛生局表示，竹市今天截至中午共有12名國慶寶貝誕生，其中男生7名、女生5名，另還有10名產婦待產，新竹市長林智堅獻上祝福。

林智堅在新竹市衛生局發布的新聞稿中指出，新竹市生育率全國名列前茅，幼兒人口多，市府近年來積極打造兒童城市，為了給照顧初生寶寶的媽媽強力後盾，結合轄內5大醫院設置24小時母乳諮詢專線，提供新手媽媽餵養及照顧上的諮詢。

新竹市衛生局表示，今天產下男寶寶的李姓媽媽透露她與丈夫、5歲大女兒都很期待「弟弟」到來，在這個特別的一天，她要與寶寶共祝家慶、國慶，並要謝謝寶寶當她們的寶貝。

新聞稿中，新竹市衛生局代理局長楊清媚指出，市府推動「幼兒專責醫師制度計畫」，結合24家院所及52名專責醫師，讓市內每名0至3歲幼兒都有專屬專責醫師，提供幼兒預防保健、預防接種、牙齒塗氟及醫療衛生保健等服務。

楊清媚說，為了讓幼兒獲得最好醫療照顧服務，市府推動「大新竹兒童專屬醫院」BOT（興建、營運、移轉）案打造醫學中心等級醫院，預計明年4月完工，將造福大新竹地區兒童。