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蓋斑鬥魚復育推手羅濟霖 九湖社區鬥魚節獲頒褒揚狀

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，年度盛事鬥魚節今天登場比美、比大及比活力，縣長徐耀昌等人都到場致意。記者范榮達／攝影
台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，年度盛事鬥魚節今天登場比美、比大及比活力，縣長徐耀昌等人都到場致意。記者范榮達／攝影

台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，並開枝散葉到全台各地，推手蓋斑鬥魚達人羅濟霖1年繁殖超過35萬尾，他去年過世，今天九湖社區鬥魚節暨文化產業推廣活動，社區發展協會特頒褒揚狀，表彰他生前的貢獻，備極哀榮。

三義型蓋斑鬥魚分布的原鄉在苗栗縣三義、銅鑼一帶，也是台灣原生種蓋斑鬥魚色彩最鮮艷美麗的一種，農委會1990年列入珍貴稀有保育類野生動物名錄保護，2009年改列一般類野生動物，羅濟霖生前在九湖社區投入三義型蓋斑鬥魚復育繁殖超過20年，1年要賣出35萬尾，銷往水族館、社區及學校、環保單位等，利用蓋斑鬥魚嗜吃孑孓的特性，防治病媒蚊及抑制登革熱疫情

銅鑼鄉公所2003年起復育蓋斑鬥魚，2005年起辦理鬥魚節活動，2015年因故停辦，2016年起九湖社區接手舉辦，成了地方盛事，今天在九湖莊餐廳登場，社區發展協會特頒羅濟霖褒揚狀，友人代表接受，念及故人淚流滿面，許多在場人士都動容。

九湖社區鬥魚節暨文化產業推廣活動分選美、選大（長）、選今年生幼魚活力項目比賽，分別有41組、16組及18組參加，每組取前6名頒獎，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員黃芳椿、羅貴星，及銅鑼鄉長謝昌年等人都到場致意。

評審並分享，今年受到疫情影響，鬥魚節延後舉辦，因此參賽鬥魚數量較少，但競爭依然激烈，評分標準依色彩、體型，及頭部眼、嘴、鰭配合，尾部、鰭張開角度，與色彩完整性等，各項表現都相當有水準。

台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，年度盛事鬥魚節今天登場。記者范榮達／攝影
台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，年度盛事鬥魚節今天登場。記者范榮達／攝影
台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，年度盛事鬥魚節今天登場，縣長徐耀昌等人都到場致意。記者范榮達／攝影
台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，年度盛事鬥魚節今天登場，縣長徐耀昌等人都到場致意。記者范榮達／攝影
台灣蓋斑鬥魚復育推手羅濟霖去年過世，今天苗栗縣銅鑼鄉九湖社區鬥魚節暨文化產業推廣活動，社區發展協會特頒褒揚狀，表彰他生前的貢獻。記者范榮達／攝影
台灣蓋斑鬥魚復育推手羅濟霖去年過世，今天苗栗縣銅鑼鄉九湖社區鬥魚節暨文化產業推廣活動，社區發展協會特頒褒揚狀，表彰他生前的貢獻。記者范榮達／攝影
台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，年度盛事鬥魚節今天登場。記者范榮達／攝影
台灣蓋斑鬥魚最大復育基地在苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，年度盛事鬥魚節今天登場。記者范榮達／攝影

疫情 苗栗縣 徐耀昌

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