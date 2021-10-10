新竹推單車小旅行遊南寮 還能逛傳承5代人的百年造船廠

新竹市府第6年推出小塹有約小旅行，今年更是首次以單車旅遊方式，規畫17公里海岸線的旅遊路線，除了能認識南寮漁港的魚鱗天梯、波光市集，還能走入百年造船廠及製冰廠，體驗不一樣的旅遊經驗，城銷處指出旅遊行程能透過線上報名，共有10個場次。

市府表示，「小塹有約」是市府推動新竹觀光長期經營的品牌，每每推出都大獲好評，路線包括香山、舊城區、後站鐵道漫遊等，從親子、旅人、文青到媽媽族群都包辦，過去5年透過散步小旅行，推廣新竹市的文化深度與在地生活，今年第6年首度推出單車漫遊南寮行程，從新竹漁港出發，讓參與者能邊騎車邊看海景。

市長林智堅表示，今年推出的南寮線，從最美濱海自行車道17公里海岸線起點、新竹漁港出發，將開箱隱藏空軍黑貓中隊傳奇往事的神秘老牌海鮮店，並走進造船廠親身感受80噸大漁船的壯闊，還有到製冰廠體驗「打冰」，行程約2小時。

城銷處表示，南寮線除秘境探險，行程也包含認識新竹漁港最夯景點魚鱗天梯，與最新網美打卡點波光市集等處背後不為人知的故事，同步揭密在地老牌海鮮店隱藏的神秘空軍偵察部隊在地奇聞，帶領民眾走進不知道的景點，聽在地人說故事，用比自由行更深入的方式認識新竹。