楊文科縣府前升國旗慶雙十 不忘宣傳執政好成績

新竹縣府今天上午在縣府前廣場舉行雙十國慶升旗典禮，一早就吸引近千民眾共襄盛舉，除了有國小學童帶來舞獅表演，還有中學生組成的跆拳道表演隊炒熱現場氣氛，縣長楊文科更是不忘宣傳新竹縣由遠見評比的城市競爭力中獲得全國第5好成績，明年預算也增加持續建設發展。

今天上午的升旗活動7點正式開始，開場就由國際熱愛大自然促進會總會所屬的國際清風大自然快樂操教練團帶來開幕表演，接著由湖口高中以及芎林國中組成的跆拳道表演隊，帶來力與美結合的跆拳道表演，讓人見識到動與靜、力與美之間的和諧。

不過最吸睛的則是由新港國小帶來「龍鳳獅」藝陣表演，由小隊員打扮成龍、鳳、獅3種瑞獸，加上獅童弄獅穿插其中，配合傳統樂器演出對陣鬥藝，展現出剛柔並濟的美感，是地方特有的傳統藝陣文化。

現場聚集近千民眾，楊文科也頒發感謝獎牌給所有協辦單位，包括新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會、中華國際熱愛大自然促進會總會、新竹縣體育會跆拳道委員會、新竹縣新港國民小學、新竹縣太極氣功十八式教練推展協會等單位。

楊文科表示，很榮幸能與各界貴賓及民眾一起慶祝中華民國110歲的生日，他也不忘宣傳明年新竹縣編列了323億元的歲出預算，比今年增加20億元，希望好好為新竹縣拚經濟、文教，更表示新竹縣獲遠見雜誌城市競爭力評比，全國第5名，較去年大幅進步8名，直呼是施政進入開花及結果的階段。