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桃園11條龍岡魅力小旅行 遊客最愛這路線

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府10月推11條龍岡小旅行，國慶連假受到民眾歡迎，走出戶外及體驗美食文化。圖／ 市府觀旅局提供
桃園市府10月推11條龍岡小旅行，國慶連假受到民眾歡迎，走出戶外及體驗美食文化。圖／ 市府觀旅局提供

疫情鬆綁，桃園市政府與旅遊業者合作推出龍岡魅力小旅行，適逢雙十國慶日連假，吸引許多遊客造訪充滿滇緬泰異域風情的桃園龍岡，市府觀光旅遊局今天上午表示，旅遊業者規畫11條龍岡小旅行路線，尤以手作木瓜絲深度導覽路線，報名超過千人最熱門，體驗手作木瓜絲、手工米干異域風味美食文化。

市府觀旅局與雄獅旅遊、可樂旅遊合作，推出11條龍岡魅力小旅行路線，雄獅旅行「滇味龍岡」主題6條路線、限量優惠價299元起，可樂旅行「龍岡好食在」主題5條路線、限量優惠價199元起，10月至今，受民眾喜

愛，造訪龍岡滇緬泰異域風情，至11月30日止，11條路線報名參加送價值超過200元美食文化體驗券。

觀旅局長楊勝評表示，趁著國慶連假，許多遊客參加龍岡之旅，體驗最道地的雲南打歌、異域風味餐食，好玩超值，11條龍岡小旅行路線，其中手作木瓜絲美食的雲南米干＋小菜文化體驗、手作泰式木瓜絲的泰式奶茶、破酥包、馬打滾、蛋糕美食文化體驗異域風味下午茶，最受民眾歡迎。

桃園市府11條龍岡小旅行，手作木瓜絲深度導覽體驗美食文化最熱門。圖／ 市府觀旅局提供
桃園市府11條龍岡小旅行，手作木瓜絲深度導覽體驗美食文化最熱門。圖／ 市府觀旅局提供

桃園 國慶

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