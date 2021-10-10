桃園11條龍岡魅力小旅行 遊客最愛這路線

疫情鬆綁，桃園市政府與旅遊業者合作推出龍岡魅力小旅行，適逢雙十國慶日連假，吸引許多遊客造訪充滿滇緬泰異域風情的桃園龍岡，市府觀光旅遊局今天上午表示，旅遊業者規畫11條龍岡小旅行路線，尤以手作木瓜絲深度導覽路線，報名超過千人最熱門，體驗手作木瓜絲、手工米干異域風味美食文化。

市府觀旅局與雄獅旅遊、可樂旅遊合作，推出11條龍岡魅力小旅行路線，雄獅旅行「滇味龍岡」主題6條路線、限量優惠價299元起，可樂旅行「龍岡好食在」主題5條路線、限量優惠價199元起，10月至今，受民眾喜

愛，造訪龍岡滇緬泰異域風情，至11月30日止，11條路線報名參加送價值超過200元美食文化體驗券。