聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園11條龍岡魅力小旅行 遊客最愛這路線
疫情鬆綁，桃園市政府與旅遊業者合作推出龍岡魅力小旅行，適逢雙十國慶日連假，吸引許多遊客造訪充滿滇緬泰異域風情的桃園龍岡，市府觀光旅遊局今天上午表示，旅遊業者規畫11條龍岡小旅行路線，尤以手作木瓜絲深度導覽路線，報名超過千人最熱門，體驗手作木瓜絲、手工米干異域風味美食文化。
市府觀旅局與雄獅旅遊、可樂旅遊合作，推出11條龍岡魅力小旅行路線，雄獅旅行「滇味龍岡」主題6條路線、限量優惠價299元起，可樂旅行「龍岡好食在」主題5條路線、限量優惠價199元起，10月至今，受民眾喜
愛，造訪龍岡滇緬泰異域風情，至11月30日止，11條路線報名參加送價值超過200元美食文化體驗券。
觀旅局長楊勝評表示，趁著國慶連假，許多遊客參加龍岡之旅，體驗最道地的雲南打歌、異域風味餐食，好玩超值，11條龍岡小旅行路線，其中手作木瓜絲美食的雲南米干＋小菜文化體驗、手作泰式木瓜絲的泰式奶茶、破酥包、馬打滾、蛋糕美食文化體驗異域風味下午茶，最受民眾歡迎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言