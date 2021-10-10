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桃園國旗屋升旗邁入第27年 現場人山人海

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園忠貞新村的雲南文化公園，舉行的升旗典禮，現場相當熱鬧。記者翁唯真／攝影
桃園忠貞新村的雲南文化公園，舉行的升旗典禮，現場相當熱鬧。記者翁唯真／攝影

今天國慶日舉國歡騰，上午10時在忠貞新村的雲南文化公園，舉行的升旗典禮已邁入第27年，是由國旗屋老闆張老旺自發性籌辦，原先安排的300席座位全數坐滿，許多民眾站在舞台及外圍，一同高歌升旗，現場擁擠、熱鬧。

今年已81歲的張老旺致詞時哽咽說到，他8歲時看到許多老兵中彈死在自己的身旁，由媽媽牽著他的手到處流浪，耗時一年半尋父，終於在金三角找到，怕再失去父親，由媽媽親手縫製代表父親的國旗，父親死後張老旺立志要辦升旗典禮，從一開始的3人慢慢壯大，也感謝議員舒翠玲從第一年就來參與。

立法委員魯明哲表示，全台民眾匯集到雲南文化公園參加民間自發性的活動，來向國旗及中華民國致敬，祝福大家平安健康。

桃園市政府祕書長黃治峯指出，中華民國享受自由民主氣息，在現在動盪的社會更值得珍惜，並祝中華民國110歲生日，市政府不管在抗旱抗疫及經濟都會持續努力。

現場有許多父母帶小孩或是第一次參加的民眾，大家都一同歡慶，有民眾表示，已經許久沒有感受到全國一同歡慶大節日的喜悅。

立法委員呂玉玲、市議員黃敬平、陳萬得、前國民黨立委陳學聖也都一同到場歡慶，和民眾一起慶祝。

國旗屋老闆張老旺致詞時哽咽說，升旗典禮從一開始的3人慢慢壯大。記者翁唯真／攝影
國旗屋老闆張老旺致詞時哽咽說，升旗典禮從一開始的3人慢慢壯大。記者翁唯真／攝影
今天國慶日舉國歡騰，上午10時在忠貞新村的雲南文化公園，舉行的升旗典禮已邁入第27年。記者翁唯真／攝影
今天國慶日舉國歡騰，上午10時在忠貞新村的雲南文化公園，舉行的升旗典禮已邁入第27年。記者翁唯真／攝影

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