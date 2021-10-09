三義木雕節開幕 國際木雕競賽優勝作品也入展

為期四天的三義木雕藝術節今午在三義木雕館前廣場舉行開幕式，並公布台灣國際木雕競賽優勝作品，木雕節將持續至11日，縣府在木雕館、水美藝術街安排木雕作品展、木藝文創市集、藝文表演等活動，苗栗縣長徐耀昌歡迎全國民眾在雙十節連假到三義欣賞木雕藝術之美，體驗慢城的深秋浪漫風情。

三義木雕藝術節系列活動從10月8日至11日在三義木雕館、水美藝術街舉辦，今天上午在木雕館前舉行巧聖先師魯班的祭祀儀式，表達對祖師爺的尊崇，下午舉行開幕儀式，第14屆台灣國際木雕競賽優勝得主名單也同時公布。

苗栗縣文化觀光局指出，台灣國際木雕競賽分工藝木雕類、當代木雕類組2大類，今年參賽作品來自大陸、香港、法國、德國、韓國、日本、馬來西亞、印尼及台灣等9個國家地區共118件作品，經評審團專業評選，共59件作品入選並展出。

今年台灣木雕薪傳成就獎得主為三義木雕家賴永發，木雕競賽獲獎者及作品分別是工藝木雕經典大獎徐書建「沐春」、當代木雕大獎李汪澤「生靈塗炭」、裕隆木雕薪傳獎賴俊暐「綻放」、裕隆木雕創新獎潘煒中「置身自然」；另外工藝木雕類優選邱裕翔「魚悅」、劉進文「獅戲球」、吳柏緯「友情」、紀永泓「几双有囍」、李文「苗家風情」，當代木雕類優選江慧琳「當時我們」、陳超「憶」、張橋「於雲上」、張望「依偎」、何惠「柔聲細語」，獲獎作品將在三義木雕館展至10月17日。