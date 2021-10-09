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桃園張老旺第27年自辦國慶 自掏腰包10萬元明10點升旗

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
張老旺雙十國慶升旗典禮10日10點在雲南文化公園舉行。記者鄭國樑／攝影
張老旺雙十國慶升旗典禮10日10點在雲南文化公園舉行。記者鄭國樑／攝影

明天雙十國慶桃園市張老旺國旗屋一樣10點在雲南文化公園舉辦升旗典禮。81歲的老旺說今年邁入第27年，就像過去他從不主動邀請貴賓，大家自動自發來升旗，不過國民黨員孫文學校總校長張亞中有連絡他，表示會參加升期典禮，張老旺強調沒有安排特別節目，只要是愛國旗、認同國旗的人都歡迎參加升旗典禮。

張老旺是滇緬孤軍後裔，9歲就跟著父親在緬甸、大陸雲南交界打游擊，當年母親把親手縫製的國旗交給同袍，交待如果父親戰死要插在遺體旁才認得出來。另外，國旗也是凝聚部隊的精神力量，當部隊分散的時候，只要看見國旗就知道要在哪裡集結整備再出發。

張老旺一家後來隨滇緬軍輾轉來台灣，大多數落腳現在的中壢、平鎮區交界忠貞市場一帶，多年後父親病逝，張老旺有一天整理遺物時，在床底下的行李箱發現母親縫製的那面國旗，還沾有血跡，讓他回想起童年戰亂，深刻感受有國旗的庇護全家人才能平安來到台灣，從那時起他就熱愛國旗，每年雙十國慶都自費舉辦升旗，第1年只有3個人，如今有上千人，張老旺自掏腰包買國旗，有人贊助的時候他只收國旗不收捐款。

張老旺的國旗屋屬於中壢區，是一家雲南米干小吃店相當有名，屋頂到馬路已經布置好國旗，升旗典禮就在國旗屋對面的雲南文化公園屬於平鎮區，中間隔一條5公尺寬的龍平路。張老旺說，他今年自己花了10多萬元買國旗和鐵絲等工具材料，加上大家捐的國旗總計2萬面，9月1日起開始布置，明天歡迎大家參加升旗典禮。

張老旺自辦升旗典禮，今年準備2萬面國旗布置會場。記者鄭國樑／攝影
張老旺自辦升旗典禮，今年準備2萬面國旗布置會場。記者鄭國樑／攝影

國旗 國慶 桃園

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