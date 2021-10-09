女力報到 「苗栗女孩月」創意海報徵選頒獎發表成果

苗栗縣政府舉辦「台灣女孩日、苗栗女孩月」創意海報徵選競賽，上午在縣府大廳發表成果並頒獎，得獎作品第1場成果展從12日至21日在苗栗縣婦女福利服務中心展出，第2場成果展22至31日在苗栗火車站展出，縣府社會處希望藉由公開展出，讓更多民眾看見學生的創意成果，並期許「台灣女孩日、苗栗女孩月」的推動成效能獲得社會各界認同支持。

縣府社會處指出，10月11日是國際女孩日，苗栗縣辦理台灣女孩日活動已邁入第5年，為讓各界能多了解台灣女孩日成立的意義與精神，縣府每年規畫舉辦專屬的「苗栗女孩月」活動，邀民眾共同參與，促進大家對女孩權益的重視。

今年台灣女孩日、苗栗女孩月系列活動因疫情影響減少外出，縣府特地規畫辦理創意海報徵選活動，以「走出性別框架，繪出自由心感動」為主題，分大專院校、高中職、國中、國小組競賽，全國各縣市共有217件作品參賽，除苗栗縣，還有台北、新北，甚至遠至屏東、花蓮的參賽者送件。

苗栗縣長徐耀昌指出，社會處長期推動婦女兒少權益保障工作，此次規畫辦理創意海報競賽活動，各年齡層學子將「走出性別框架」及「女孩權益提升注重」議題，以各種繪畫技巧及創意標語型態呈現，得獎作品將陸續在婦幼館、苗栗火車站展出，歡選大家一起分享屬於女孩的自信風采。