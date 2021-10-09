快訊

北市1歲童本土個案 黃珊珊：再驗是陰性可能舊案

陳時中預告10月22日疫苗注射高峰期 第12輪對象「廣泛開放」

桃園長照服務有城鄉差距？衛生局解釋地點在哪並非重點

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園全市有874家各級長照單位，但據點分布不均，被桃園市審計處點名改進，但衛生局強調長照著重居家服務（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
桃園全市有874家各級長照單位，但據點分布不均，被桃園市審計處點名改進，但衛生局強調長照著重居家服務（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

桃園全市有874家各級長照單位，但據點分布不均，部分地區長者想尋求服務可能得先走6公里路，被桃園市審計處點名改進，議員簡智翔也要求衛生局重視；衛生局表示，長照著重居家服務，只要到府服務量能充足，單位在哪不是重點，未來除持續加強布建，與新設單位簽約時，也會要求單位提供跨區服務，照顧資源較缺乏區域。

桃園市審計處指出，桃園截至去年底共有46個社區整合型服務中心（A單位）、360個複合型服務中心（B單位）、326個巷弄長照站（C單位）和139個喘息服務據點，雖然數量達標，但據點分布不均，新屋、大園、復興和觀音等地長者想尋求服務有距離上的不便，長者與服務人員的比例也偏高。

議員簡智翔日前質詢時也關心此事，希望衛生局考量潛在需求人口分布，讓設點能夠更貼近事實；衛生局長王文彥表示，長照據點分為A、B、C三種，其中A單位屬衛生局管理，目前13個行政區都有設點，目前全市截至8月，A級單位已有50個，未來再有組織或機構申請，會輔導其往單位較缺乏的區域設置。

衛生局補充，長照單位是由民間組織及機構申請設置，其規模及等級與機構的軟硬體條件有關，並非公部門設置。因應人口老化趨勢，衛生局持續召募服務單位，目前全市共有50個A單位、487個B單位和337個C單位，另將持續與A單位的管理機構聯繫溝通，擴大服務範圍。

衛生局也強調，長照著重居家服務，因此單位距離個案住家多遠並非重點，而是人員有沒有辦法到府服務。針對部分地區資源較缺乏，衛生局與想在市區設點的機構簽約時，也會約定機構必須提供跨區服務，滿足民眾需求。

衛生局 長照 桃園

延伸閱讀

桃園30歲男子打完AZ血栓 做開顱手術保命

高中生染疫全校PCR 家長怒嗆：桃園市長不用來嗎

機師染疫高中兒確診全校2800人PCR 34位同學與家人隔離

桃園新增確診+1 又是特殊交友圈群聚接觸者

相關新聞

苗縣盤點各都計區23處危險路口 獲補助1.5億元進行改善

苗栗縣政府為改善過去道路闢建缺乏「人本」通行設計，去年盤點全縣各地都市計畫區內的學區、醫院、圖書館及易肇事路口路段，向中...

九降風起柿子紅了 新竹縣新埔柿餅節開跑

每年秋季，新竹地區都會刮起九降風，新竹縣新埔鎮旱坑里因地理環境得天獨厚，柿餅經風吹日曬黃澄澄的模樣，成了在地最獨特的農特...

國慶連假現人潮 南寮波光市集估1天湧上萬人次

今天是五倍卷開放領用的第一個假日，3天國慶連假也同步開跑；新竹市不少景點、市集出現人潮，新竹南寮的新竹漁港近中午遊客陸續...

桃園大溪這條路車開過去變「髒車」民怨：誰出洗車費

桃園市大溪區瑞安路開通近20年，因為砂石場產業也在這段路，雖然有常因水車灑水減少飛沙灰塵，但是路面潮濕，車輛經過的時候反...

苗栗、頭屋16個村里13日停水7小時 36里水壓降低

自來水公司苗栗營運所辦理「明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程」，10月13日上午8點至下午3點停電、停水施工，包括苗栗市...

歡慶雙十國慶 新竹市立動物園明天免費入園

歡慶民國110年雙十國慶日，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園10月10日當天全面免費入園，這也是動物園再生計畫改造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。