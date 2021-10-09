桃園長照服務有城鄉差距？衛生局解釋地點在哪並非重點

桃園全市有874家各級長照單位，但據點分布不均，部分地區長者想尋求服務可能得先走6公里路，被桃園市審計處點名改進，議員簡智翔也要求衛生局重視；衛生局表示，長照著重居家服務，只要到府服務量能充足，單位在哪不是重點，未來除持續加強布建，與新設單位簽約時，也會要求單位提供跨區服務，照顧資源較缺乏區域。

桃園市審計處指出，桃園截至去年底共有46個社區整合型服務中心（A單位）、360個複合型服務中心（B單位）、326個巷弄長照站（C單位）和139個喘息服務據點，雖然數量達標，但據點分布不均，新屋、大園、復興和觀音等地長者想尋求服務有距離上的不便，長者與服務人員的比例也偏高。

議員簡智翔日前質詢時也關心此事，希望衛生局考量潛在需求人口分布，讓設點能夠更貼近事實；衛生局長王文彥表示，長照據點分為A、B、C三種，其中A單位屬衛生局管理，目前13個行政區都有設點，目前全市截至8月，A級單位已有50個，未來再有組織或機構申請，會輔導其往單位較缺乏的區域設置。

衛生局補充，長照單位是由民間組織及機構申請設置，其規模及等級與機構的軟硬體條件有關，並非公部門設置。因應人口老化趨勢，衛生局持續召募服務單位，目前全市共有50個A單位、487個B單位和337個C單位，另將持續與A單位的管理機構聯繫溝通，擴大服務範圍。

衛生局也強調，長照著重居家服務，因此單位距離個案住家多遠並非重點，而是人員有沒有辦法到府服務。針對部分地區資源較缺乏，衛生局與想在市區設點的機構簽約時，也會約定機構必須提供跨區服務，滿足民眾需求。