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苗縣盤點各都計區23處危險路口 獲補助1.5億元進行改善

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市上公園路段改善後的模擬意象圖。圖／苗栗縣政府提供
頭份市上公園路段改善後的模擬意象圖。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為改善過去道路闢建缺乏「人本」通行設計，去年盤點全縣各地都市計畫區內的學區、醫院、圖書館及易肇事路口路段，向中央爭取改善工程，已獲核定補助1億5050萬元，縣府將優先針對苗栗、頭份等7鄉鎮市共23處危險路口及苗栗、頭份共6處路段進行改善，將增設角隅空間串聯既有人行道，並設置無障礙坡道及行人專用號誌，以營造人本交通環境，各項工程預計在明年底前陸續完工。

縣府工務處指出，以往道路闢建缺乏人本通行設計觀念，導致道路服務品質不足、對行人安全及行車安全都不夠友善，容易衍生各種交通事故，縣府去年盤點各鄉鎮市都計區的學區、醫院、圖書館及易肇事路口爭取改善工程，其中苗栗、頭份各有8處，通霄、苑裡各2處，後龍、卓蘭、造橋各1處，共計23處危險路口將優先辦理改善；此外，苗栗市有5處、頭份市1處路段也將進行改善。

工務處分別向內政部營建署爭取補助，已獲核定辦理「苗栗縣學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善工程」及「苗栗縣頭份及苗栗市行人空間及周邊路口改善工程」，為降低施工造成民眾困擾，23處將改善的路口劃分為苗栗工區、頭份工區及其他鄉鎮共3大工區依序施工，苗栗工區8月26日已辦施工前地方說明會並於9月開工，頭份工區10月14日將辦施工前說明會，預計11月底進場，工程預計明年7月底完工；苗栗縣頭份及苗栗市行人空間及周邊路口改善工程預計12月發包，明年12月底前完工。

苗栗縣長徐耀昌表示，透過這次計畫將提升苗栗縣行人空間的便利性、降低路口肇事率，並建置都市無障礙系統，縣府並將針對目前既有道路功能及環境進行整合，提供民眾舒適、安全、便利的都會道路服務系統。

苗栗市忠貞路改善後的意象圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市忠貞路改善後的意象圖。圖／苗栗縣政府提供
頭份市中正、中華、信東路段改善後的模擬意象圖。圖／苗栗縣政府提供
頭份市中正、中華、信東路段改善後的模擬意象圖。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 圖書館

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