國慶連假現人潮 南寮波光市集估1天湧上萬人次

今天是五倍卷開放領用的第一個假日，3天國慶連假也同步開跑；新竹市不少景點、市集出現人潮，新竹南寮的新竹漁港近中午遊客陸續湧入，波光市集採買小吃、遊戲的遊客不少，預估1天將湧入1萬人次，攤商期待五倍券、買爆券加持，多少補足疫情虧損。

新竹市政府搭配紙本五倍卷，也推出限定新竹消費的買爆卷，可用200元五倍券兌換到400元買爆券，一張面額50可在指定的合作店家、市集攤商使用。今天國慶連假11處指定地點兌換都出現排隊人潮，南寮遊客服務中心今天中午12點開放兌換限量1000份，早上10點開始已經出現排隊人龍。

一旁的波光市集77個攤商也摩拳擦掌，今天早上10點開始營運，遊客完成實名制後魚貫進入，現場防疫人員也忙著清點人數，統計到中午左右有約1000人入場，依據先前中秋連假經驗，今天國慶連假首日預估將有1萬人次造訪。

波光市集有海鮮炸物、飲料、小吃、甜點、遊戲等攤位。「阿桐現炸海鮮」在南寮港邊經營32年，今天迎接連假人潮一早6點就備料應戰，檯面上滿滿現炸海鮮，讓人看了食指大動。

陳姓老闆說，大家拿到五倍券可能多到大賣場或大餐廳消費，對小型店家攤商受惠有限，不過市府有推出面額50元的買爆券，多少可以對小店家有點幫助，昨天已經有收到幾張，還會再觀察看看，也期待五倍券等商機能帶動大家消費意願。

「之前疫情真的影響太大！」陳姓老闆也說，原本在直銷中心旁擺攤生意不錯，但碰上疫情人潮都不見了，8月搬來波光市集也受到疫情影響，畢竟大環境不好，大家不捨得花錢，但感謝市府整頓，波光市集環境通風、明亮整潔，舒適許多。